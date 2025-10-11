इंडिया गठबंधन और एनडीए में कई सीटोंं पर नाम तय, देखे लिस्ट

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 (Bihar Assembly Elections – 2025) में अभी तक एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही अपने घटक दलों से सीट बटवारा नहीं अुआ है। ऐसे में प्रत्यासी अपनी-अपनी टिकट के जुगाड़ में लगे हुए है। सभी पार्टियों में सीट बटवारा भले ही न हुआ है, लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे है जिन्हे उनके पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए आदेश दे दिया है। वह सभी अपने प्रचार प्रसार में जुट गए है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही देश भर में बवाल मचा हुआ था। इसलिए यह चुनाव इस बार दिलचस्प हो गया है। पूरे देश की नजर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में है। इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ जहां जेडीयू और भाजपा का एनडीए गठबंधन (NDA alliance) है वहीं दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन (india alliance) है। वहीं इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव इस कारण दिलचस्प बना हुआ है कि इस पीके यानी प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी को मैदान में उतार दिया है। प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) की पार्टी जन सुराज पूरे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है और जनता का भी समर्थन उन्हे मिल रहा है।

बता दें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ने अभी तक अपने घटक दलों के साथ सीट बटवारा नहीं किया है। लेकिन दोनों की गठबंधनों में कुछ ऐसे प्रत्याशी है, जिन्हे आलाकमान ने हरि झण्डी दे दी है और उन्हे अपने क्षेत्र में प्रचार- प्रसार शुरू करने के लिए कह दिया। वहीं वह प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए है।

कांग्रेस:

मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, महाराजगंज से विजय कुमार दुबे, खगड़िया से छत्रपति यादव, बक्सर से संजय उर्फ मुन्ना तिवारी, कदवा से शकील अहमद खान, भागलपुर से अजीत शर्मा और कुटुंबा से राजेश राम

राजद:

राघोपुर से तेजस्वी यादव, रफीगंज से मोहम्मद नेहालुद्दीन, संदेश से किरण देवी, शाहपुर से राहुल तिवारी, ब्रह्मपुर से शंभू नाथ यादव, नोखा से अनीता देवी, बोधगया से कुमार सर्वजीत, अतरी से अजय यादव, धोरैया से भूदेव चौधरी, नबीनगर से विजय कुमार सिंह, उजियापुर से आलोक मेहता, मनेर से भाई वीरेंद्र, बहादुर पुर से भोला यादव, दरभंगा (ग्रामीण) से ललित यादव और फतुहा से रामानन्द यादव

जदयू:

नालंदा से श्रवण कुमार, राजगीर से कौशल किशोर, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, केसरिया से शालिनी मिश्रा, बाल्मीकि नगर से धीरेंद्र प्रताप सिंह, मोकामा से अनन्त सिंह, फुलपरास से शीला मंडल, हरलाखी से सुधांशु शेखर, महनार से उमेश कुशवाहा, बहादुरपुर से मदन सहनी, भोरे सुरक्षित से सुनील कुमार, धमदाहा से लेसी सिंह, चैनपुर से जमा खान, चकाई से सुमित सिंह, सोनवर्षा से रत्नेश सदा, अमरपुर से जयंत राज, कल्याण पुर से महेश्वर हजारी, राजपुर सुरक्षित से संतोष निराला और शिवहर से चेतन आनंद

भाजपा:

झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, छाता पुर से नीरज कुमार सिंह, विस्फी से हरी भूषण ठाकुर, बेतिया से रेणु देवी, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, जाले से जीवेश कुमार, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, बगहा से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहारी, नौतन से नारायण प्रसाद और बांकीपुर से नितिन नवीन

भाकपा माले:

दरौंदा से अमरनाथ यादव, दरौली से सत्यदेव राम, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, बलरामपुर से महबूब आलम, सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, डुमराव से अजीत कुशवाहा, अगिआंव से मनोज मंजिल, अरवल से महानंद सिंह और फुलवारी से गोपाल रविदास

भाकपा:

विभूतिपुर से अजय कुमार, मांझी से सत्येंद्र यादव और पिपरा से राजमंगल प्रसाद