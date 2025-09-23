  1. हिन्दी समाचार
  3. Navratri 2025: नवरात्र व्रत के साथ करना है ऑफिस का काम, आपनाएं ये टिप्स रहेंगे एकदम फिट

क्या आप भी ऑफिस टाइम नवरात्रि का व्रत  रख रहे हैं? अगर हाँ  ! तो आज  हम आपको अपने इस आर्टिकल में बताएँगे की कैसे आप वर्किंग के साथ व्रत रख सकते हैं। नौ दिनों के व्रत के दौरान अक्सर लोग फलाहार करते हैं। वहीं, कुछ लोग सिर्फ एक समय खाना खाते हैं। इससे शरीर को पोषण भी नहीं मिलता है और कैलोरी, फैट और शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से जब हम ज्यादा खाते हैं, तो नतीजतन वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में नवरात्र व्रत रखने के साथ-साथ सेहत का ध्यान रखने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पानी पीते रहें

व्रत के दौरान खुद को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है। इसलिए शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीते रहें। पानी के अलावा आप नींबू पानी, शिकंजी या नारियल पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो फलों का जूस भी पी सकते हैं। इससे शरीर को फाइबर मिलेगा, जो खाना पचाने के लिओ जरूरी है। साथ इससे आपको जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे।

फल-सब्जियां डाइट में शामिल करें

व्रत के दौरान फल और सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। फलों और सब्जियों से भरपूर सलाद आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे। इसके लिए आप व्रत में सेब, अनार, पपीता और केले जैसे फल खा सकते हैं। साथ ही आप खीरा, टमाटर, चुकंदर, हरा धनिया और शकरकंद को भी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

बहुत सारा खाने से बचें

अक्सर लोग  दिनभर कुछ न खाने के बाद लोग ज्यादा भूख लगने की वजह से भर-भरकर खा लेते हैं। हालांकि, एक साथ बहुत सारा खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे सेहत को नुकसान पहुंचता है और वजन भी बढ़ सकता है। इसलिए एक साथ ढेर सारा खाने से बेहतर है कि दिनभर में तीन-चार बार कर के थोड़ा-थोड़ा खाएं।

शरीर को दें आराम

व्रत के दौरान अक्सर खानपान में बदलाव होता है, जिससे दिमाग और शरीर पर असर पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान अपने शरीर को दिमाग को थोड़ा आराम दें। ऑफिस में काम के बाद रात में जल्दी सोएं और भरपूर नींद लें। साथ ही ऑफिस में दिमाग और शरीर पर ज्यादा प्रेशर न डालें।

इन बातों का रखें ध्यान

ज्यादा फैट वाला दूध पीने की जगह डबल टोंड मिल्क का इस्तेमाल करें। इसमें फैट कम होता है और पोषक तत्वों की मात्रा भी ज्यादा होती है। ऐसे ही लो फैट वाले दही, लस्सी और छाछ को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फलाहार के लिए कम तेल या घी में बने फलाहारी आलू, साबूदाना खिचड़ी या टिक्की खा सकते हैं। साथ ही सब्जी बनाने के लिए आलू की जगह लौकी का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद होगा। ध्यान रखें कि व्रत के दौरान घर का बना हुआ खाना ही खाएं।

 

 

 

