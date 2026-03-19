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Navratri Fasting Smart Tips :  नवरात्रि व्रत में थकान-कमजोरी से बचने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स ,  तरोताजा और ऊर्जावान रहेंगे

आस्था, उपासना और समर्पण का विशेष पर्व नवरात्रि  में पूरे नौ दिनों तक तक व्रत उपवास का पालन कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त गण कठिन उपवास के नियमों का पालन करते है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्र आज से शुरू, जाने और पूजन विधि और भोग
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