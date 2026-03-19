Navratri Fasting Smart Tips :  नवरात्रि व्रत में थकान-कमजोरी से बचने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स ,  तरोताजा और ऊर्जावान रहेंगे

आस्था, उपासना और समर्पण का विशेष पर्व नवरात्रि में पूरे नौ दिनों तक तक व्रत उपवास का पालन कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त गण कठिन उपवास के नियमों का पालन करते है। नवरात्रि व्रत के दौरान अचानक खाने-पीने की आदतें बदलना कई बार शरीर के लिए चुनौती बन जाता है। लंबे समय तक पानी न पीना या सीमित आहार लेने से थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में पूरे दिन तरोताजा और ऊर्जावान बने रहने के लिए कुछ ​खास स्मार्ट टिप्स के पालन करने से पूजा-पाठ और भक्ति में मन रमा रहता है।

प्रात:काल गुनगुना पानी

दिन की शुरुआत गुनगुने पानी या नींबू पानी से करें। यह न केवल हाइड्रेशन बढ़ाता है, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है।

प्राकृतिक ड्रिंक और इलेक्ट्रोलाइट्स अपनाएं

व्रत के दौरान नारियल पानी, छाछ और ताजे फलों का जूस शामिल करना फायदेमंद होता है। ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं और थकान कम करने में मदद करते हैं। इस तरह आप पूरे दिन ऊर्जा महसूस कर सकते हैं।

पानी वाले फल जरूर खाएं

पानी से भरपूर फल शरीर को हाइड्रेट रखने और गर्मियों में ताजगी देने के लिए बेहतरीन हैं। सबसे अधिक पानी वाले फलों में तरबूज (92% पानी), स्ट्रॉबेरी (91%), खरबूजा (90%), आड़ू (89%), संतरे (88%) और अनानास (86%) शामिल हैं। ये फल न केवल प्यास बुझाते हैं, बल्कि विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करते हैं।

चाय, कॉफी और नमक का संतुलन

अधिक चाय, कॉफी और नमकीन व्रत के दौरान डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए इनका सेवन सीमित रखें और हल्का, आसानी से पचने वाला भोजन चुनें।