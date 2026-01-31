NEET Student Death Case : तेजस्वी ने CBI जांच की सिफ़ारिश पर कसा तंज, नेता प्रतिपक्ष बोले- कहां हैं चुनावों में जंगलराज-जंगलराज चिल्लाने वाले?

NEET Student Death Case : बिहार की एनडीए सरकार ने पटना में नीट छात्रा के कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब इस मामले में प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपने से साबित होता है कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट और अयोग्य है।

आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, “NEET छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को CBI को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढाँचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक यह बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज़्ड तंत्र की विफलता है जिनके कर्ता-धर्ता मंत्री-मुख्यमंत्री दिन रात आकाश-पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हांकते है।”

तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, “नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जाँच भी बंद कर दी। यही इस मामले में होना है। कहाँ है चुनावों में जंगलराज-जंगलराज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के ज़रिए ध्यान भटकाने की कोशिशें होगी?”