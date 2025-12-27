ना सलमान खान, ना रजनीकांत… साल 2025 का बादशाह ये यंग स्टार , दी 1000 करोड़ वाली फिल्म

  1. हिन्दी समाचार
साल 2025 जाने में सिर्फ अब चार दिन बचे हैं। जाने से पहले इस साल को सभी याद कर रहे हैं। ये साल किसी के लिए अच्छा था तो किसी के लिए बुरा था। वहीं कुछ लोग के लिए अवसत था। लेकिन अब सवाल ये  उठ रहा है कि साल 2025 भारतीए सिनेमा के लिए कैसा था । वहीं अगर  बात करें भारतीय सिनेमा के सफर की तो ये किसी रॉलरकॉस्टर की सवारी से कम नहीं रहा। जहां कई सुपरस्टार की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ा, तो वहीं, कुछ एक्टर्स की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया।

1000 करोड़ वाली फिल्म

बता दें कि हम साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म ‘धुरंधर’ के एक्टर रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं।  रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ को रिलीज हुए आज 22 दिन हो गए हैं। Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने 22वें दिन भी 15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।  फिल्म ने भारत में अब तक 647.5 करोड़ की कमाई कर ली. वहीं, ‘धुरंधर’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1002 करोड़ तक पहुंच गया है। कमाई के मामले में धुरंधर मे बड़े बड़े स्टार्स के फिल्मों को छोड़ दिया  है।

साल 2025 का बादशाह बना 40 साल का एक्टर

फिल्म ‘धुरंधर’ की बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने रणवीर सिंह को साल 2025 का बादशाह बना दिया है।  रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने इस साल की सभी हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ (852.34 करोड़), विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ (807.91 करोड़), अहान पांडे की फिल्म ‘सैयारा’ (570.33 करोड़) और रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ (518 करोड़) शामिल है।

फिल्म चारो तरफ बोलबाला

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धुआंधर कमाई करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी सेट कर रही है. फिल्म में अक्षय खन्ना के एंट्री सॉन्ग ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। बता दें  कि मिली जानकारी के अनुसार धुरंधर का दूसरा पार्ट 19 मार्च  को दस्तक देगा ।

 

 

