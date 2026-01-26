भारत से मिली हार कभी भूल नहीं पाएगा न्यूजीलैंड, सूर्या सेना ने ऐसा जलील किया कि बन गए बड़े रिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd T20I Highlights : वनडे सीरीज में भारत को मिली हार का बदला सूर्य कुमार यादव की अगुवाई की टीम ने जिस तरह से लिया है, उसे न्यूजीलैंड की टीम सालों तक याद रखने वाली है। कीवी टीम की गिनती दुनिया की बेस्ट टीमों में होती रही है, जो आखिरी दम तक हार नहीं मानती। लेकिन, पिछले तीन टी20आई मैचों में भारत के सामने उनकी एक न चली।

दरअसल, पहले टी20आई में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से धूल चटाई थी। जिसके रायपुर में खेले गए दूसरे टी20आई में भारतीय बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और सबसे तेज 200+ स्कोर चेज़ करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तीसरे टी20आई में न्यूजीलैंड की बची हुई इज्जत भी लुट गयी। टीम ने पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 153 स्कोर पर रोक दिया। हालांकि, विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा माना जा रहा था।

तीसरे मैच में भारत ने सबसे तेज 60 गेंद शेष रहते 150+ स्कोर चेज़ करके एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। इसके अलावा, कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं।

भारत ने अपने नाम किए ये बड़े रिकॉर्ड

1) घर पर लगातार सबसे ज़्यादा सीरीज़ जीत (फुल मेंबर टीमें)

10 भारत (2022-26) *

8 ऑस्ट्रेलिया (2006-10)

7 भारत (2019-22)

5 पाकिस्तान (2008-18)

2) लगातार सबसे ज़्यादा T20I सीरीज़ जीत (फुल मेंबर टीमें)

11* भारत (2024 – जारी)

11 पाकिस्तान (2016-18)

7 भारत (2017-18)

6 भारत (2019-21)

3) फुल मेंबर टीम के खिलाफ 150+ के टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा गेंदें बाकी रहते हुए जीत

60 गेंदें Ind vs NZ गुवाहाटी 2026 *

37 गेंदें WI vs SA किंग्स्टन 2024

33 गेंदें Eng vs Pak लाहौर 2022

32 गेंदें SA vs Eng जोबर्ग 2016

साथ ही, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए यह सबसे बड़ी जीत का अंतर है – किसी भी टीम ने उनके खिलाफ़ 10 ओवर के अंदर टारगेट का पीछा नहीं किया है।