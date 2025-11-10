नीतीश सरकार ने 20 साल में बिहार की रीढ़ तोड़ दी...राहुल गांधी बोले- नई पीढ़ि सत्य और अंहिसा पर करती है विश्वास

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर छात्राओं से बातचीत करते हुए एक वीडियो को शेयर किया है। इसमें वो छात्राओं से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इसी चर्चा के बीच बिहार चुनाव का मुद्द भी उठता है। इस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि, जनता इस बार बदलाव चाहती है और युवा इसमें निर्णायक भूमिका निभायेंगे।
इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल में बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शिक्षा ओर स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वहीं, युवाओं के पास न तो रोजगार है और न ही इसके लिए कोई अवसर।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि, नई पीढ़ि सत्य और अंहिसा पर विश्वास करती है। भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगी। भारत की जनरेशन-जेड की ऊर्जा मुझे उम्मीद देती है। यह पीढ़ी करुणा और साहस से भरी है और एक न्यायपूर्ण भारत बनाएगी। इस दौरान एक छात्र ने बिहार की स्थिति पर सवाल पूछा, तो राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार ने बिहार की रीढ़ तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या विश्वविद्यालय, हर स्तर पर अव्यवस्था फैल गई है। पेपर लीक आम हो गया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरएसएस के विचारधारा वाले कुलपति नियुक्त किए गए हैं। उनका कहना था कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा सके और युवाओं को अवसरों से वंचित रखा जा सके।