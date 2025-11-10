  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. नीतीश सरकार ने 20 साल में बिहार की रीढ़ तोड़ दी…राहुल गांधी बोले- नई पीढ़ि सत्य और अंहिसा पर करती है विश्वास

नीतीश सरकार ने 20 साल में बिहार की रीढ़ तोड़ दी…राहुल गांधी बोले- नई पीढ़ि सत्य और अंहिसा पर करती है विश्वास

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर छात्राओं से बातचीत करते हुए एक वीडियो को शेयर किया है। इसमें वो छात्राओं से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इसी चर्चा के बीच बिहार चुनाव का मुद्द भी उठता है। इस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि, जनता इस बार बदलाव चाहती है और युवा इसमें निर्णायक भूमिका निभायेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर छात्राओं से बातचीत करते हुए एक वीडियो को शेयर किया है। इसमें वो छात्राओं से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इसी चर्चा के बीच बिहार चुनाव का मुद्द भी उठता है। इस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि, जनता इस बार बदलाव चाहती है और युवा इसमें निर्णायक भूमिका निभायेंगे।

पढ़ें :- योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले-तेजस्वी की बनेगी सरकार NDA सत्ता से होगा आउट

इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल में बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शिक्षा ओर स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म ​कर दिया। वहीं, युवाओं के पास न तो रोजगार है और न ही इसके लिए कोई अवसर।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि, नई पीढ़ि सत्य और अंहिसा पर विश्वास करती है। भारत को एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगी। भारत की जनरेशन-जेड की ऊर्जा मुझे उम्मीद देती है। यह पीढ़ी करुणा और साहस से भरी है और एक न्यायपूर्ण भारत बनाएगी। इस दौरान एक छात्र ने बिहार की स्थिति पर सवाल पूछा, तो राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार ने बिहार की रीढ़ तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या विश्वविद्यालय, हर स्तर पर अव्यवस्था फैल गई है। पेपर लीक आम हो गया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरएसएस के विचारधारा वाले कुलपति नियुक्त किए गए हैं। उनका कहना था कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा सके और युवाओं को अवसरों से वंचित रखा जा सके।

 

पढ़ें :- लालटेन बुझ चुकी है, साइकिल पंचर और पंजे में कोई दमखम नहीं बचा...केशव मौर्य ने महागठबंधन पर साधा निशाना

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नीतीश सरकार ने 20 साल में बिहार की रीढ़ तोड़ दी...राहुल गांधी बोले- नई पीढ़ि सत्य और अंहिसा पर करती है विश्वास

नीतीश सरकार ने 20 साल में बिहार की रीढ़ तोड़ दी...राहुल गांधी...

रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम को पटना पहुंची, इसमें सवार अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा

रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम...

जयपुर में दर्दनाक हादसा: निर्माणाधीन मकान का बेसमेंट धंसा, एक की मौत, कई घायल

जयपुर में दर्दनाक हादसा: निर्माणाधीन मकान का बेसमेंट धंसा, एक की मौत,...

योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले-तेजस्वी की बनेगी सरकार NDA सत्ता से होगा आउट

योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर की बड़ी...

आतंकी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के बयान महबूबा मुफ्ती का पलटवार, पूछा-गांधी, इंदिरा व राजीव गांधी के हत्यारे कौन?

आतंकी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के बयान...

जल जीवन मिशन में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर आठ सालों से विराजमान अनुराग श्रीवास्तव ने यूपी को घोटाले में बनाया नंबर 1, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

जल जीवन मिशन में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर आठ सालों...