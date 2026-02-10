  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. No Confidence Motion : राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर क्यूं नहीं किए हस्ताक्षर, कांग्रेस ने बताई ये वजह

No Confidence Motion : राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर क्यूं नहीं किए हस्ताक्षर, कांग्रेस ने बताई ये वजह

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) के खिलाफ मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाने का नोटिस दिया है। यह नोटिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader of the Opposition Rahul Gandhi) को संसद में न बोलने देने के आरोप में लाया जा रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) के खिलाफ मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाने का नोटिस दिया है। यह नोटिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader of the Opposition Rahul Gandhi) को संसद में न बोलने देने के आरोप में लाया जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Leader of the Opposition Rahul Gandhi)  ने ही इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि स्पीकर को पद से हटाने के नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष का हस्ताक्षर करना संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy) में सही नहीं है। इसी वजह से राहुल गांधी (Rahul Gandhi)  ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया।

पढ़ें :- पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना कोर्ट से एक केस में मिली जमानत, फिर भी बेऊर जेल से नहीं आएंगे बाहर

विपक्ष के 118 सांसदों ने नोटिस पर किया हस्ताक्षर

विपक्ष के 118 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में कांग्रेस, डीएमके, सपा के सांसद शामिल हैं। नोटिस में विपक्ष ने कहा है, लोकसभा स्पीकर (Lok Sabha Speaker) लगातार विपक्षी सांसदों को जनहित के मुद्दे उठाने से रोक रहे हैं। नोटिस में बताया गया कि अनुच्छेद 94(सी) के तहत नोटिस दिया गया है क्योंकि स्पीकर खुलेआम पक्षपात कर रहे हैं।

विपक्ष के आठ सांसदों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है, उन्हें केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जा रहा है। कई मौकों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने की अनुमति ही नहीं दी गई, जबकि यह उनका मौलिक अधिकार है। कांग्रेस सांसद और चीफ व्हिप के सुरेश (Congress MP and Chief Whip K Suresh) ने लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) को यह नोटिस दिया। टीएमसी (TMC) के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही वे इस नोटिस का हिस्सा हैं।

पढ़ें :- लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने किया साइन, सचिवालय को दिया नोटिस
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने 30 घरों को जलाया, सरकार ने पांच दिनों के लिए इंटरनेट किया बंद

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने 30 घरों को जलाया, सरकार...

पीएम मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दी बड़ी राहत, विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह का दिया अतिरिक्त समय

पीएम मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दी...

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना कोर्ट से एक केस में मिली जमानत, फिर भी बेऊर जेल से नहीं आएंगे बाहर

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना कोर्ट से एक केस में मिली...

No Confidence Motion : राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर क्यूं नहीं किए हस्ताक्षर, कांग्रेस ने बताई ये वजह

No Confidence Motion : राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर क्यूं...

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने किया साइन, सचिवालय को दिया नोटिस

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों...

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' नहीं हुई है पब्लिश, पेंग्विन इंडिया ने जारी किया बयान

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ...