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Noida International Airport :  ‘नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल , देश का पहला ‘नेट जीरो एमिशन , जानें क्यों है खास ?

दुनिया की रफ्तार के साथ तालमेल मिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित 'नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट' तैयार है। आधुनिक युग की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान लेकर यह नया एयरपोर्ट यात्रियों के लिए तैयार है। जहां यह हवाई अडडा  भारत विमानन क्षेत्र में एक 'मील का पत्थर' स्थापित करने जा रहा है, वहीं यह  एशिया महादेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने जा रहा है।

By अनूप कुमार 
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