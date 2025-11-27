Nothing Phone (3a) Lite : नथिंग फोन (3a) लाइट भारत में लॉन्च , जानें बैटरी और फीचर्स

Nothing Phone (3a) Lite : नथिंग फोन (3a) लाइट भारत में लॉन्च हो गया है। नथिंग ने अपने इस सस्ते 5G फोन को हाल ही में वैश्विक बाजार में पेश किया था। नथिंग का यह फोन E-commerce website Flipkart के जरिए सेल किया जाएगा। इस फोन को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है, जिसमें व्हाइट और ब्लैक कलर्स शामिल है। कलर्स के मामले में कंपनी ने अपने पुराने पैटर्न को ही फॉलो किया है। Phone 3 सीरीज का यह अब तक का सबसे सस्ता फोन है। इसका लुक और डिजाइन Nothing Phone 3 की तरह ही है। फोन में 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए, जानते हैं फोन की कीमत और मिलने वाले फीचर्स के बारे में।

कीमत

वही इस फोन की कीमत के बारे में बात करे तो Nothing Phone 3a Lite की कीमत 20,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है।

लॉन्च ऑफर

इस दोनों वेरिएंट्स पर कंपनी ICICI और OneCard के जरिए लॉन्च ऑफर दे रही है, जिसके बाद इन दोनों की कीमत क्रमश: 19,999 और 21,999 रुपये है।

डिस्प्ले

नथिंग का यह फोन 6.77 इंच के FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 1080 x 2392 पिक्सल रेजलूशन को सपोर्ट करता है। इस फोन के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स तक की है। कंपनी ने फोन के डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए पांडा ग्लास का इस्तेमाल किया गया है।

एआई फीचर्स

यह फोन MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट पर काम करता है। फोन में 8GB रैम के साथ 256GB तक की internal storage मिलती है, जिसे micro SD card के जरिए 2TB तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.5 पर काम करता है। फोन में कंपनी ने AI Features भी दिए हैं।