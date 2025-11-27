Nothing Phone (3a) Lite स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 5 दिसंबर 2025 से शुरू होगी सेल

Nothing Phone (3a) Lite Introduced in India: पिछले महीने अक्टूबर 2025 में हुए ग्लोबल डेब्यू के बाद, Nothing Phone (3a) Lite स्मार्टफोन आज 27 नवंबर 2025 को भारतीय कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया। यह लेटेस्ट डिवाइस देश में तीन कलर ऑप्शन (एक नए ब्लू कलर वेरिएंट सहित) के साथ लाया गया है, और ऑफिशियल सेल अगले महीने की शुरुआत में शुरू होने वाली है। आइये स्मार्टफोन की कीमत और इसकी अवेलेबिलिटी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं।

इंडियन कस्टमर्स के लिए पेश किए गए Nothing Phone (3a) Lite स्मार्टफोन में ग्लोबल मार्केट में पहले पेश किए गए ब्लैक और व्हाइट कलर वेरिएंट के अलावा, लेटेस्ट डिवाइस इंडियन मार्केट में एक नए ब्लू कलर ऑप्शन में भी ऑफर किया जा रहा है। यही कलर वेरिएंट पहले Nothing Phone (3a) मॉडल के लिए ऑफर किया गया था। अवेलेबिलिटी की बात करें तो, इंडियन कस्टमर्स 5 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 PM बजे से Flipkart शॉपिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिवाइस खरीद पाएंगे।

भारत में Nothing’s Phone (3a) Lite स्मार्टफोन के लिए 8GB/128GB और 8GB/256GB के दो स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध हैं, और इनकी कीमत क्रमशः INR 20,999 (असली लिस्ट कीमत – INR 22,999) और INR 22,999 (असली लिस्ट कीमत – INR 24,999) है। हालांकि, बैंक ऑफर्स के साथ, ग्राहक इसे INR 19,999 की इफेक्टिव कीमत पर खरीद सकते हैं।

Nothing Phone (3a) Lite के स्पेसिफिकेशंस

प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 7300 Pro (4 nm)

जीपीयू: Arm Mali-G615 MC2

ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 बेस्ड Nothing OS 3.5 और 3 बड़े Android OS अपग्रेड

डिस्प्ले: 6.77” AMOLED डिस्प्ले, 1080 x 2392 पिक्सल स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 nits (पीक) ब्राइटनेस रेट

कैमरा: रियर कैमरा 50MP (मेन, वाइड) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 2MP (मैक्रो) ट्रिपल रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा 16MP

बैटरी: 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी और 33W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग