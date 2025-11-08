Nothing Phone (3a) Lite जल्द ही भारत में होगा लॉन्च, एक स्पेशल एडिशन भी मारेगा एंट्री

Nothing Phone (3a) Lite India Launch Confirmed: पिछले महीने अक्टूबर 2025 में हुए अपने वैश्विक डेब्यू के बाद, नथिंग फोन (3a) लाइट स्मार्टफोन अब जल्द ही भारतीय बाज़ार में आने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा, भारतीय ग्राहकों के लिए एक स्पेशल एडिशन भी आ रहा है। यह अपडेट नथिंग के सह-संस्थापक और अध्यक्ष अकीस इवांजेलिडिस की ओर से आया है।

इवांजेलिडिस ने नथिंग फोन (3a) लाइट के भारत में एंट्री को लेकर एक सवाल पर कहा कि मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रो चिप से लैस यह डिवाइस जल्द ही भारत में भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि इसका एक स्पेशल एडिशन भी आने वाला है। नथिंग के अधिकारी ने अभी तक कोई अन्य जानकारी नहीं दी है। चूँकि भारत में लॉन्च की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए आने वाले दिनों में इसके बारे में और अपडेट आ सकते हैं। वैश्विक डेब्यू के बाद नथिंग फोन (3a) लाइट स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं।

बता दें कि वैश्विक बाज़ार में, इस डिवाइस को दो स्टोरेज विकल्पों (8GB/128GB, 8GB/256GB) और दो रंगों (काला, सफ़ेद) में उतारा गया था।

नथिंग फोन (3a) लाइट वैश्विक वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन

प्रोसेसर: मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रो (4 एनएम)

ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 आधारित: Nothing OS 3.5 (3 प्रमुख Android अपग्रेड तक)

स्टोरेज विकल्प: 8GB/128GB और 8GB/256GB

डिस्प्ले: 6.77” AMOLED डिस्प्ले, 1080 x 2392 पिक्सल रेज़ोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स (पीक) ब्राइटनेस रेट

कैमरा: रियर कैमरा 50MP (वाइड) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 2MP (मैक्रो) ट्रिपल रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा 16MP (वाइड)

बैटरी: 5000 एमएएच बैटरी, 33W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग