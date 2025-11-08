  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Nothing Phone (3a) Lite जल्द ही भारत में होगा लॉन्च, एक स्पेशल एडिशन भी मारेगा एंट्री

Nothing Phone (3a) Lite जल्द ही भारत में होगा लॉन्च, एक स्पेशल एडिशन भी मारेगा एंट्री

Nothing Phone (3a) Lite India Launch Confirmed: पिछले महीने अक्टूबर 2025 में हुए अपने वैश्विक डेब्यू के बाद, नथिंग फोन (3a) लाइट स्मार्टफोन अब जल्द ही भारतीय बाज़ार में आने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा, भारतीय ग्राहकों के लिए एक स्पेशल एडिशन भी आ रहा है। यह अपडेट नथिंग के सह-संस्थापक और अध्यक्ष अकीस इवांजेलिडिस की ओर से आया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Nothing Phone (3a) Lite India Launch Confirmed: पिछले महीने अक्टूबर 2025 में हुए अपने वैश्विक डेब्यू के बाद, नथिंग फोन (3a) लाइट स्मार्टफोन अब जल्द ही भारतीय बाज़ार में आने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा, भारतीय ग्राहकों के लिए एक स्पेशल एडिशन भी आ रहा है। यह अपडेट नथिंग के सह-संस्थापक और अध्यक्ष अकीस इवांजेलिडिस की ओर से आया है।

पढ़ें :- IND vs AUS: बारिश में धुला पांचवां टी20आई मैच, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

इवांजेलिडिस ने नथिंग फोन (3a) लाइट के भारत में एंट्री को लेकर एक सवाल पर कहा कि मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रो चिप से लैस यह डिवाइस जल्द ही भारत में भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि इसका एक स्पेशल एडिशन भी आने वाला है। नथिंग के अधिकारी ने अभी तक कोई अन्य जानकारी नहीं दी है। चूँकि भारत में लॉन्च की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए आने वाले दिनों में इसके बारे में और अपडेट आ सकते हैं। वैश्विक डेब्यू के बाद नथिंग फोन (3a) लाइट स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं।

बता दें कि वैश्विक बाज़ार में, इस डिवाइस को दो स्टोरेज विकल्पों (8GB/128GB, 8GB/256GB) और दो रंगों (काला, सफ़ेद) में उतारा गया था।

नथिंग फोन (3a) लाइट वैश्विक वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन 

प्रोसेसर: मीडियाटेक डाइमेंशन 7300 प्रो (4 एनएम)

पढ़ें :- X पर जल्द मिलेगा बड़ा फीचर अपडेट, यूजर्स ऐप पर देख पाएंगे यूट्यूब वीडियो

ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 आधारित: Nothing OS 3.5 (3 प्रमुख Android अपग्रेड तक)

स्टोरेज विकल्प: 8GB/128GB और 8GB/256GB

डिस्प्ले: 6.77” AMOLED डिस्प्ले, 1080 x 2392 पिक्सल रेज़ोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स (पीक) ब्राइटनेस रेट

कैमरा: रियर कैमरा 50MP (वाइड) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 2MP (मैक्रो) ट्रिपल रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा 16MP (वाइड)

बैटरी: 5000 एमएएच बैटरी, 33W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग

पढ़ें :- लालू और राहुल के लिए ये घुसपैठिए वोटबैंक हैं, इसलिए ये लोग उन्हें बचाने के लिए निकालते हैं 'घुसपैठिया बचाओ' यात्रा: अमित शाह

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nothing Phone (3a) Lite जल्द ही भारत में होगा लॉन्च, एक स्पेशल एडिशन भी मारेगा एंट्री

Nothing Phone (3a) Lite जल्द ही भारत में होगा लॉन्च, एक स्पेशल...

X पर जल्द मिलेगा बड़ा फीचर अपडेट, यूजर्स ऐप पर देख पाएंगे यूट्यूब वीडियो

X पर जल्द मिलेगा बड़ा फीचर अपडेट, यूजर्स ऐप पर देख पाएंगे...

महीनों पहले बताया AMSS का सच, फिर किसने किया इग्नोर? लाखों पैसेंजर्स बेवजह हुए परेशान

महीनों पहले बताया AMSS का सच, फिर किसने किया इग्नोर? लाखों पैसेंजर्स...

मुरादाबाद MDA में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, शोरूम का पास हुआ नक्शा, लेकिन बन गया दीपा अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंट, 200 मीटर दुरी पर है MDA ऑफिस

मुरादाबाद MDA में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, शोरूम का पास हुआ नक्शा,...

Mumbai Airport Travel Advisory : दिल्ली के बाद अब मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित, AMSS के कारण यात्री हलकान

Mumbai Airport Travel Advisory : दिल्ली के बाद अब मुंबई एयरपोर्ट पर...

Lenskart ने भारत में लॉन्च करेगा एआई-संचालित स्मार्ट ग्लास, Snapdragon AR1 Chip और Sony Camera से होगा लैस

Lenskart ने भारत में लॉन्च करेगा एआई-संचालित स्मार्ट ग्लास, Snapdragon AR1 Chip...