Nubia Z80 Ultra के स्पेक्स लॉन्च से पहले आए सामने; जानें- परफोर्मेंस, कैमरा, बैटरी समेत अन्य डिटेल्स

Nubia Z80 Ultra Specs: नूबिया का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Z80 अल्ट्रा अगले हफ्ते चीनी बाज़ार में लॉन्च होने वाला है, लेकिन आगामी डिवाइस से जुड़े कई टीज़र अपडेट मिल रहे हैं। नए शेयर किए गए टीज़र के ज़रिए, फोन के परफॉर्मेंस, गेमिंग, कैमरा, बैटरी, चार्जिंग और अन्य स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी सामने आ चुकी हैं। जिसमें परफोर्मेंस, कैमरा, बैटरी समेत अन्य डिटेल्स के बारे में बताया गया है।

फ्लैगशिप स्मार्टफोन नूबिया Z80 अल्ट्रा के नए टीज़र से पता चलता है कि यह फोन 7200mAh की चौथी पीढ़ी की नानहाई बैटरी (सिलिकॉन-कार्बन नेगेटिव इलेक्ट्रोड मटेरियल से युक्त) से लैस होगा जो 35 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकती है। अल्ट्रा-हाई एनर्जी डेंसिटी रेशियो और कम तापमान पर चलने की क्षमता इसके अन्य अतिरिक्त स्पेसिफिकेशन हैं। इसके अलावा, डिवाइस 90W वायर्ड + 80W वायरलेस + वायरलेस रिवर्स चार्जिंग फ़ीचर भी सपोर्ट करता है।

ब्रांड ने बताया है कि फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेनरेशन 5 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज भी मिलेगी। स्थिर परफॉर्मेंस के लिए, कंपोजिट लिक्विड मेटल हीट डिसिपेशन मटेरियल और सुपर लार्ज 3D आइस स्टील VC भी जोड़े गए हैं। RedMagic Cube के साथ, पावरफुल गेमिंग इंजन, AI सुपर फ्रेम स्टेबिलाइज़ेशन 4.0, 2K + 144Hz कॉन्करेंसी, RedMagic गेम स्पेस, 140+ गेम असिस्टेंट फंक्शन, डार्क ज़ोन ब्रेकआउट पर 90Hz फुल मैप रे ट्रेसिंग अडैप्टेशन, डेल्टा एक्शन पर 144Hz रिफ्रेश रेट, लीग ऑफ लीजेंड्स मोबाइल पर 144Hz रिफ्रेश रेट, और भी बहुत कुछ दिया जा रहा है।

फोन में 6.85 इंच का स्काई फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, जो X10 अंडर-स्क्रीन ल्यूमिनसेंट मटेरियल, क्वालकॉम-ट्यूनिंग और एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस है। ZREAL सर्टिफिकेशन भी एक प्रमुख स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा, 2592Hz तक PWM डिमिंग, SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन, AI ट्वाइलाइट आई प्रोटेक्शन, 3000Hz इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट, सिनॉप्सिस टच आईडी, अल्ट्रा-फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, वेट हैंड/ग्लव मोड्स, फिजिकल गेम कीज़, 62 घंटे 7000 मीटर तक लगातार गेमप्ले और मास्टर 1115E डबल बॉक्स स्टीरियो स्पीकर (स्नैपड्रैगन साउंड और DTS-X द्वारा ट्यून किए गए) इसके अन्य उल्लेखनीय स्पेसिफिकेशन्स हैं।

बता दें कि यह फोन 22 अक्टूबर 2025 को दोपहर 14:00 बजे चीनी बाज़ार में होगा। अगले हफ़्ते लॉन्च होने के बाद, इसकी कीमत और उपलब्धता की जानकारी मिल पाएगी।