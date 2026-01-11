Video-शादी के बंधन में बंधे नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन, देखें पहली झलक, क्रिश्चियन रीति-रिवाज से रचाई शादी

मुबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Bollywood actress Kriti Sanon) की छोटी बहन नूपुर सेनन (Nupur Sanon) शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। नूपुर सेनन (Nupur Sanon) ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और पॉपुलर सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) संग क्रिश्चिन वेडिंग कर ली है। दोनों के क्रिश्चियन वेडिंग (Christian Wedding) के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फैंस न्यूली मैरिड कपल को ढेरों बधाई और गुड विशेज दे रहे हैं। बधाई हो…!

एक दूजे के हुए नूपुर-स्टेबिन

क्रिश्चियन वेडिंग (Christian Wedding) में नूपुर सेनन (Nupur Sanon) व्हाइट गाउन में दुल्हन बनीं। उनके दूल्हे राजा स्टेबिन बेन व्हाइट और क्रीम कलर के सूट में दिखाई दे रहे हैं। नूपुर और स्टेबिन के साथ पीछे कृति के पेरेंट्स भी देखे जा सकते हैं। सभी के चेहरे की स्माइल उनकी खुशी को जगजाहिर कर रही है शादी के वायरल वीडियो, फोटोज में स्टेबिन बेन शैपेन खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपल के सामने टेबल पर थ्री-टियर केक भी रखा है। बैकग्राउंड में इंग्लिश गाना ‘Congratulations & Celebrations’ भी चल रहा है। दूल्हा-दुल्हन नूपुर और स्टेबिन की बात करें तो व्हाइट वेडिंग में दोनों काफी प्यारे लग रहे हैं। दोनों की शादी किसी फेयरीटेल से कम नहीं लग रही। फैंस भी कपल को शादी की बधाई दे रहे हैं।

व्हाइट वेडिंग के बाद हुई कॉकटेल पार्टी

मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नूपुर सेनन (Nupur Sanon) और स्टेबिन बेन ने शनिवार को उदयपुर में क्रिश्चियन वेडिंग करके हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। कपल की क्रिश्चियन वेडिंग (Christian Wedding) काफी इंटीमेट तरीके से हुई, सिर्फ दोनों के परिवारवाले और करीबी रिश्तेदार ही शादी का हिस्सा बने। कपल के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि व्हाइट वेडिंग के बाद शाम में ग्लैमरस कॉकटेल पार्टी रखी गई थी, जहां सभी ने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया।

क्रिश्चियन वेडिंग के बाद हिंदू रिवाजों से होगी शादी

बता दें कि क्रिश्चियन वेडिंग (Christian Wedding) के बाद नूपुर और स्टेबिन बेन आज (11 जनवरी) को हिंदू रीति-रिवाजों से साथ फेरे लेकर शादी रचाएंगे। नूपुर और स्टेबिन ने दोनों ने एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करते हुए क्रिश्चियन और हिंदू रिवाजों से शादी करने का फैसला लिया है।

हल्दी-संगीत में छाईं कृति

शादी से पहले कपल के हल्दी और संगीत के फंक्शन रखे गए थे। छोटी बहन नूपुर के संगीत में कृति सेनन हिंदी और भोजपुरी गानों पर झूमती दिखी थीं। जश्न से कृति के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नूपुर सेनन और स्टेबिन ने भी एक दूसरे संग कई रोमांटिक गानों पर डांस किया था। कपल की शादी का जश्न उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में चल रहा है। दोनों की रॉयल वेडिंग किसी सपने जैसी लगती है। नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन को हमारी तरफ से शादी की ढेरों बधाई!