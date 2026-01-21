  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. कृति सेनन का अचानक क्यों बढ़ गया वजन? फैंस संग साझा की अपनी दिक्कत

कृति सेनन का अचानक क्यों बढ़ गया वजन? फैंस संग साझा की अपनी दिक्कत

हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) फिल्मों से ब्रेक लेकर उदयपुर में नजर आईं। यहां पर उनकी बहन नूपुर सेनन (Nupur Sanon) की शादी हुई। इस मौके पर वह नाचती-गाती नजर आईं। अब कृति मुंबई आ चुकी हैं। इसके बाद ही कृति सेनन (Kriti Sanon) ने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) फिल्मों से ब्रेक लेकर उदयपुर में नजर आईं। यहां पर उनकी बहन नूपुर सेनन (Nupur Sanon) की शादी हुई। इस मौके पर वह नाचती-गाती नजर आईं। अब कृति मुंबई आ चुकी हैं। इसके बाद ही कृति सेनन (Kriti Sanon) ने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है। जिसमें वह अपने वेट को लेकर बात कर रही हैं।

पढ़ें :- Video-शादी के बंधन में बंधे नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन, देखें पहली झलक, क्रिश्चियन रीति-रिवाज से रचाई शादी

कृति सेनन की फनी पोस्ट

कृति सेनन (Kriti Sanon) ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें वह जिम में एक्सरसाइज कर रही हैं। साथ ही एक कैप्शन भी लिखा, ‘मिठाई वेट के नीचे छिपे हुए एब्स को बाहर निकालना है।’ इस लाइन के साथ वह बता रही हैं कि बहन की शादी में ज्यादा मिठाई खाकर उनका वेट बढ़ गया है। अब वह वर्कआउट से अपनी एब्स बॉडी को वापस पाना चाहती हैं।

पढ़ें :- एक्ट्रेस नुपुर सेनन को सिंगर स्टेबिन बेन ने घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, बोले-'Will you marry me...'
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कृति सेनन का अचानक क्यों बढ़ गया वजन? फैंस संग साझा की अपनी दिक्कत

कृति सेनन का अचानक क्यों बढ़ गया वजन? फैंस संग साझा की...

शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले-कुछ धांसू होने वाला है

शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर रिलीज, फैंस...

वेब सीरीज कोहरा-2 फरवरी में होगी नेटफ्लिक्स पर रीलिज, गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने लिखी कहानी

वेब सीरीज कोहरा-2 फरवरी में होगी नेटफ्लिक्स पर रीलिज, गुंजित चोपड़ा, डिग्गी...

फिल्म 'धुरंधर' का 46वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 7वें हफ्ते में नई मूवी को पछाड़ा

फिल्म 'धुरंधर' का 46वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 7वें...

अभिनेता अक्षय कुमार के काफिले की कार की ऑटो-रिक्शा से हुई जोरदार टक्कर, ड्राइवर और यात्री घायल

अभिनेता अक्षय कुमार के काफिले की कार की ऑटो-रिक्शा से हुई जोरदार...

एआर रहमान, बोले- मुस्लिम होने की मिली सजा? बीते आठ वर्षों में सांप्रदायिक सोच की वजह से बॉलीवुड में मिला कम काम

एआर रहमान, बोले- मुस्लिम होने की मिली सजा? बीते आठ वर्षों में...