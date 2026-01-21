कृति सेनन का अचानक क्यों बढ़ गया वजन? फैंस संग साझा की अपनी दिक्कत

मुंबई। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) फिल्मों से ब्रेक लेकर उदयपुर में नजर आईं। यहां पर उनकी बहन नूपुर सेनन (Nupur Sanon) की शादी हुई। इस मौके पर वह नाचती-गाती नजर आईं। अब कृति मुंबई आ चुकी हैं। इसके बाद ही कृति सेनन (Kriti Sanon) ने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है। जिसमें वह अपने वेट को लेकर बात कर रही हैं।

कृति सेनन की फनी पोस्ट

कृति सेनन (Kriti Sanon) ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें वह जिम में एक्सरसाइज कर रही हैं। साथ ही एक कैप्शन भी लिखा, ‘मिठाई वेट के नीचे छिपे हुए एब्स को बाहर निकालना है।’ इस लाइन के साथ वह बता रही हैं कि बहन की शादी में ज्यादा मिठाई खाकर उनका वेट बढ़ गया है। अब वह वर्कआउट से अपनी एब्स बॉडी को वापस पाना चाहती हैं।