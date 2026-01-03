एक्ट्रेस नुपुर सेनन को सिंगर स्टेबिन बेन ने घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, बोले-'Will you marry me...'

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की बहन और एक्ट्रेस नुपुर सेनन (Nupur Sanon) इन दिनों सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) से शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर कर अपने रिश्ते पर मुहर लगा दिया है। दरअसल, ये फोटोज प्रपोजल और सगाई की है, जिसमें स्टेबिन एक्ट्रेस को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की बहन और एक्ट्रेस नुपुर सेनन (Nupur Sanon) इन दिनों सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) से शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर कर अपने रिश्ते पर मुहर लगा दिया है। दरअसल, ये फोटोज प्रपोजल और सगाई की है, जिसमें स्टेबिन एक्ट्रेस को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि ये अब तक का सबसे आसान हैं।

बता दें कि नुपुर सेनन (Nupur Sanon) ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रपोजल की कई फोटोज शेर किया है। सामने आए फोटोज में स्टेबिन बेन (Stebin Ben) को घुटनों पर बैठकर नूपुर को प्रपोज करते देखा जा सकता है। साथ ही उनके पीछे विल यू मैरी मी लिखा हुआ दिख रहा है। आगे की फोटोज में एक्ट्रेस ने अपने सगाई की अंगूठी को फ्लॉन्ट किया है।

वहीं, एक फोटो में नुपुर सेनन (Nupur Sanon) ने अपने मम्मी-पापा को वीडियो कॉल किया हुआ है। इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- ‘संभावनाओं से भरी इस दुनिया में, मुझे अब तक का सबसे आसान हां कहने का अनुभव मिला। सामने आए फोटो में नूपुर ने एक सुंदर फूलों वाली ड्रेस पहन रखा है।

कब होगी नुपुर सेनन की शादी’?

बता दें कि नुपुर सेनन (Nupur Sanon) और सिंगर स्टेबिन बेन (Stebin Ben) इसी महीने शादी करने वाले हैं। ये कपल 11 जनवरी को उदयपुर में शादी कर सकते हैं। ये शादी एक प्राइवेट फंक्शन में होनी है। हालांकि इस शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउसमेंट नहीं किया गया है।

