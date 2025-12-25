'एकतरफ PM मोदी चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे और दूसरी तरफ क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडों की तोड़फोड़...' इमरान प्रतापगढ़ी ने की एक्शन की मांग

Raipur Christmas violence: भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में कथित अवैध धर्मांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान क्रिसमस की तैयारियों पर तोड़फोड़ को लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस और आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में एक्शन लेने की मांग की है।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “प्रधानमंत्री जी, एक तरफ़ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं दूसरी तरफ़ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभायें बाधित की जा रही हैं, क्या आप ये सब देख नहीं रहे हैं या जानबूझ कर नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। कृपया देश को संदेशा दीजिये कि देश में संविधान है और इस तरह की अराजकता नहीं चलने दी जायेगी।”

आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने गुरुवार को एक्स पर रायपुर में मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की तैयारियों पर तोड़फोड़ का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, “ये अपराधी खुद को हिंदू कहते हैं? प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग अलग-अलग त्योहारों को साथ मनाने की जगह नफ़रत कैसे फैला सकते हैं? हम पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है और इसलिए हम ख़ूबसूरत हैं। ये सुंदरता नष्ट मत करिए।”

कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी इस घटना का वीडियो शेयर किया और एक्स पोस्ट में लिखा, “मोदी जी Church में फ़ोटोबाजी कर रहे है, और उनकी पार्टी के गुंडे? सड़कों पर आतंक। इसी को दोगलापन कहा गया है…”

बता दें कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्म परिवर्तन के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। प्रदेशभर में बंद का असर दिखा। बंद के दौरान रायपुर में कथित तौर पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्व समाज के लोगों की ओर से तोड़फोड़ की गयी।