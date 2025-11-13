  1. हिन्दी समाचार
  3. खुशियों के मौके पर छप्पन भोग, नीलकंठ, राधेलाल समेत कई दुकानें परोस रहीं खराब गुणवत्ता वाली मिठाइयां, आखिर क्यों नहीं हो रही इन पर बड़ी कार्रवाई?

खुशियों के मौके पर हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को क्या ​खिला रहे हैं कभी आपने इस पर सोचा है? नामी ​मिठाई की दुकानें हमको क्या परोस रहीं हैं इसके बारे में कभी विचार किया है। दरअसल, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि, लखनऊ के प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों से हम सभी को सड़ी और खराब गुणवत्ता वाली मिठाईयां परोसी जा रही हैं।

लखनऊ। खुशियों के मौके पर हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को क्या ​खिला रहे हैं कभी आपने इस पर सोचा है? नामी ​मिठाई की दुकानें हमको क्या परोस रहीं हैं इसके बारे में कभी विचार किया है। दरअसल, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि, लखनऊ के प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों से हम सभी को सड़ी और खराब गुणवत्ता वाली मिठाईयां परोसी जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी भी की लेकिन ये छापेमारी महज खानापूर्ति भर लग रही है।

दरअसल, लखनऊ के 10 नामी मिठाई की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने छप्पन भोग, नीलकंठ और राधेलाल समेत 10 फेमस रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इन दुकानों से 20 लाख रुपये की सड़ी मिठाइयां पकड़ी गई, जिनको मौके पर नष्ट कर दिया गया है। हालांकि, इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

ऐसे में सवाल उठता है कि, क्या ये मिठाई की दुकानें अब हम सभी को शुद्ध और अच्छी मिठाइयां परोसेंगी। दरअसल, ऐसा नहीं है। इन दुकानों के मालिक काफी रसूख वाले माने जाते हैं, जिन पर सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती है और बाद में ये अपनी मनमर्जी ही करते हैं। पहले भी इनके यहां खराब गुणवत्ता वाली मिठाइयां मिल चुकी हैं। इसके बाद भी इन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जो नजीर बने और अन्य दुकानदार इससे डरें।

 

 

