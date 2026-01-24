उत्तर प्रदेश दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम जारी किया वीडियो संदेश

Uttar Pradesh Diwas 2026 : आज 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। लेकिन, साल 2018 में आधिकारिक रूप से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया था। इस अवसर पर शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट पर एक वीडियो संदेश जारी किया और लिखा, ” उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय प्रवासी बहनों और भाइयों, विदेश में रहकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और मूल्यों के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश और भारत का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है। हमारी सरकार आपके अनुभव और ज्ञान को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है… आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं।”
एक अन्य पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, “नमस्कार, उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है…”
