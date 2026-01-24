  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. उत्तर प्रदेश दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम जारी किया वीडियो संदेश

उत्तर प्रदेश दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम जारी किया वीडियो संदेश

Uttar Pradesh Diwas 2026 : आज 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। लेकिन, साल 2018 में आधिकारिक रूप से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया था। इस अवसर पर शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Uttar Pradesh Diwas 2026 : आज 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन वर्ष 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। लेकिन, साल 2018 में आधिकारिक रूप से 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया था। इस अवसर पर शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है।

पढ़ें :- सुभाष चंद्र बोस की जयंती: CM योगी बोले-नेताजी का विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को करता है प्रभावित

उत्तर प्रदेश दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट पर एक वीडियो संदेश जारी किया और लिखा, ” उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय प्रवासी बहनों और भाइयों, विदेश में रहकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और मूल्यों के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश और भारत का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है। हमारी सरकार आपके अनुभव और ज्ञान को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है… आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं।”

एक अन्य पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, “नमस्कार, उत्तर प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है…”

 

पढ़ें :- CM योगी ने प्रदेशवासियों को लिखा पत्र, कहा-निवेशक जो कभी लचर कानून व्यवस्था के नाम पर दूर भागते थे, उनमें निवेश की लगी है होड़
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उत्तर प्रदेश दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम जारी किया वीडियो संदेश

उत्तर प्रदेश दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम जारी...

भारत–नेपाल सीमा पर गूंजे राम नाम की ध्वनि: श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस भव्य आयोजन के साथ प्रारंभ

भारत–नेपाल सीमा पर गूंजे राम नाम की ध्वनि: श्री राम जानकी मंदिर...

क्या संतों का गुस्सा किसी बड़ी क्रांति की करेगा शुरुआत? धर्म नगरी प्रयागराज पर टिकी पूरी दुनिया की नजरें

क्या संतों का गुस्सा किसी बड़ी क्रांति की करेगा शुरुआत? धर्म नगरी...

जौहर ट्रस्ट से आजम खान का इस्तीफा, बहन निकहत अफलाक को ट्रस्ट की सौंपी कमान

जौहर ट्रस्ट से आजम खान का इस्तीफा, बहन निकहत अफलाक को ट्रस्ट...

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ी, भक्तों में नाराजगी, संत समाज ने की ये अपील

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ी, भक्तों में नाराजगी, संत समाज...

Video-शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, बोले-काले अंग्रेज और मुगल हिंदू-हिंदू कहकर सत्ता में आए हैं, बीते 78 सालों से मेरी सिर्फ एक ही मांग है गौहत्या बंद हो

Video-शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, बोले-काले अंग्रेज और मुगल हिंदू-हिंदू कहकर सत्ता में आए हैं,...