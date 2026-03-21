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OnePlus Nord Buds 4 Pro :  वनप्लस नॉर्ड बड्स 4 प्रो भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

वनप्लस ने गुरुवार को भारत में नॉर्ड बड्स 4 प्रो ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स लॉन्च किए। इन ईयरबड्स में 55dB तक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, बेहतर बास (Bass) वाले 12mm ड्राइवर और ब्लूटूथ 6.0 के साथ LHDC 5.0 ऑडियो सपोर्ट मिलता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

OnePlus Nord Buds 4 Pro : वनप्लस ने गुरुवार को भारत में नॉर्ड बड्स 4 प्रो ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स लॉन्च किए। इन ईयरबड्स में 55dB तक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, बेहतर बास (Bass) वाले 12mm ड्राइवर और ब्लूटूथ 6.0 के साथ LHDC 5.0 ऑडियो सपोर्ट मिलता है।

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बैकग्राउंड शोर
इन नए ईयरबड्स में उन्नत ‘एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन’ (ANC) तकनीक है जो 55 डेसिबल तक के बैकग्राउंड शोर को रोकती है—जो नॉर्ड बड्स सीरीज़ में अब तक की सबसे ज़्यादा है। आप अपने आस-पास के माहौल के अनुसार तीन ANC स्तरों में से चुन सकते हैं: हल्का, मध्यम और अधिकतम।

बैटरी लाइफ
केस के साथ कंपनी का दावा है कि इनकी बैटरी लाइफ 54 घंटे तक चलती है और इनमें AI-आधारित कॉल नॉइज रिडक्शन और स्पेशल ऑडियो फीचर्स भी हैं। Nord Buds 3 Pro के बाद आए Nord Buds 4 Pro अगले हफ्ते से भारत में उपलब्ध होंगे।

कीमत
Nord Buds 4 Pro की कीमत 3,999 रुपये रखी गई है और लॉन्च ऑफर के तहत यह 3,799 रुपये में मिलेगी। यह Radiant Grey और Raven Black रंग में उपलब्ध है। बिक्री 23 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे शुरू होगी।
उपलब्धता
इसे OnePlus India वेबसाइट, OnePlus Store ऐप, OnePlus Experience Stores, Amazon, Flipkart और Myntra से खरीदा जा सकेगा।

रीयल-टाइम अनुवाद और स्मार्ट सुविधाएँ
ये ईयरबड्स नई ‘ब्लूटूथ 6.0’ और ‘LHDC 5.0’ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप वनप्लस स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो ‘हे मेलोडी’ ऐप के ज़रिए आपको अंग्रेज़ी, हिंदी, स्पैनिश और फ्रेंच में रियल-टाइम ट्रांसलेशन मिलेगा। ईयरबड्स पर दिए गए स्लाइड कंट्रोल से आप वॉल्यूम को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं।

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