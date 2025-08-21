  1. हिन्दी समाचार
लॉन्च से पहले OnePlus Pad 3 की माइक्रोसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लाइव, स्पेक्स हुए कंफर्म

OnePlus Pad 3 microsite live: पिछले महीने वनप्लस ने कंफर्म किया था कि ब्रांड सितंबर में भारतीय बाज़ार में वनप्लस पैड 3 लॉन्च करेगा, जोकि यूरोपीय बाज़ार में पेश किया जा चुका है। वहीं, अगस्त का महीना खत्म होने पहले वनप्लस ने अमेज़न इंडिया और फ्लिपकार्ट दोनों पर आगामी डिवाइस की माइक्रोसाइट अपडेट कर दी है, जिससे पुष्टि होती है कि यह दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

वनप्लस इंडिया की वेबसाइट पर पहले बताया गया था, यह वनप्लस पैड 3 दो मेमोरी विकल्पों (12GB + 256GB और 16GB + 512GB) और फ्रॉस्टेड सिल्वर व स्टॉर्म ब्लू रंगों में उपलब्ध होगा। लिस्टिंग से यह भी पुष्टि होती है कि यह केवल वाई-फाई वाला वेरिएंट होगा। इसके अलावा, अमेज़न माइक्रोसाइट से पता चलता है कि वनप्लस स्टाइलो 2, वनप्लस स्मार्ट कीबोर्ड और वनप्लस फोलियो केस भी अलग से उपलब्ध होंगे।

वनप्लस पैड 3 के स्पेसिफिकेशन

वनप्लस पैड 3 में केवल 5.97 मिमी मोटाई वाला एक पतला ऑल-मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन है, जो पोर्टेबिलिटी और टिकाऊपन का बेहतरीन संयोजन प्रदान करता है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा संचालित है, जो 45% तेज़ CPU, 40% तेज़ GPU और 300% तेज़ NPU प्रदान करता है, जिससे इसका AnTuTu स्कोर 2,947,633 हो गया है। इस टैबलेट में 12,140mAh की बैटरी है, जो अपनी श्रेणी की सबसे बड़ी बैटरी है, जो 18 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक या 6 घंटे तक AAA गेमिंग प्रदान करती है, साथ ही 80W फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है।

डिस्प्ले 315 पीपीआई पर 3.4K रिज़ॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, 12-बिट कलर डेप्थ, डॉल्बी विज़न HDR सर्टिफिकेशन, 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस और DCI-P3 कलर गैमट कवरेज प्रदान करता है। ऑडियो आठ स्पीकर्स द्वारा संचालित है, जिनमें चार बास यूनिट और चार ट्वीटर शामिल हैं, और एक इमर्सिव सुनने के अनुभव के लिए हाई-रेज़ ऑडियो और LHDC सपोर्ट के साथ।

एआई सुविधाओं में एआई ट्रांसलेशन, एआई सारांश, एआई राइटर और एआई स्पीक शामिल हैं, साथ ही उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए गूगल जेमिनी इंटीग्रेशन भी शामिल है। एक समर्पित एआई बटन आसान पहुँच सुनिश्चित करता है, जबकि सर्किल टू सर्च त्वरित जानकारी देखने की सुविधा देता है। यह टैबलेट वनप्लस स्मार्टफोन के साथ सहज कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है, जिससे वीडियो और इमेज सिंक, नोटिफिकेशन सिंक, क्लिपबोर्ड शेयरिंग और ऐप रिले की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, यह ड्रैग-एंड-ड्रॉप फ़ाइल ट्रांसफ़र, नेटिव जेस्चर और प्राइवेसी मोड को सपोर्ट करते हुए मैक से रिमोटली कनेक्ट और कंट्रोल कर सकता है।

वनप्लस पैड 3 को काम, मनोरंजन और रचनात्मकता के लिए एक बहुमुखी डिवाइस के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्लिम डिज़ाइन, शक्तिशाली हार्डवेयर, बड़ी बैटरी, उच्च-गुणवत्ता वाला डिस्प्ले, इमर्सिव ऑडियो और उन्नत एआई-संचालित टूल शामिल हैं।

