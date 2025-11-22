  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Oppo A6x 5G का फर्स्ट लुक ऑनलाइन लीक; फोन के बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स भी आईं सामने

Oppo A6x 5G का फर्स्ट लुक ऑनलाइन लीक; फोन के बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स भी आईं सामने

Tech News: ओपो के संभावित डिवाइस Oppo A6x 5G स्मार्टफोन के जल्द ही ग्लोबल डेब्यू की अफवाह है। इसको पहले ही SIRIM, SGS और TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा जा चुका है। अब इस डिवाइस के कथित लॉन्च से पहले, एक टिपस्टर ने एक्सक्लूसिव तौर पर इसके फर्स्ट लुक, बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स का खुलासा किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Tech News: ओपो के संभावित डिवाइस Oppo A6x 5G स्मार्टफोन के जल्द ही ग्लोबल डेब्यू की अफवाह है। इसको पहले ही SIRIM, SGS और TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा जा चुका है। अब इस डिवाइस के कथित लॉन्च से पहले, एक टिपस्टर ने एक्सक्लूसिव तौर पर इसके फर्स्ट लुक, बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स का खुलासा किया है।

पढ़ें :- Oppo Find X9 सीरीज भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च; चेक करें स्पेसिफिकेशन और कीमत

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) नाम के टिपस्टर ने इस फोन की तस्वीर शेयर की है। संभावित आगामी स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करें तो यह नीले और ऑलिव ग्रीन कलर में दिख रहा है। नीले वेरिएंट में रियर पैनल पर पैटर्न वाला डिज़ाइन है। इसमें एक पिल-शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें दो कैमरा सेंसर हैं, जबकि कैमरा मॉड्यूल के बगल में एक डुअल LED फ्लैश है।

पढ़ें :- Honor 500 और Honor 500 Pro स्मार्टफोन गीकबेंच डेटाबेस पर आए नजर; कई डिटेल्स का भी खुलासा

डिवाइस में 6500 mAh की बैटरी होने का पता चला है और यह 45W SUPERVOOC फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करता है। यह ColorOS पर चलेगा। स्मार्टफोन को सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आने के लिए टीज़ किया गया है।

पिछली रिपोर्ट्स से पता चला है कि आने वाला डिवाइस 2000 m मैक्सिमम एल्टीट्यूड, 35°C ऑपरेटिंग टेम्परेचर, क्लास III प्रोटेक्शन और लिथियम बैटरी के साथ आएगा। ओपो जल्द ही इस डिवाइस के लॉन्च की ऑफिशियल घोषणा कर सकता है, जबकि इसके कुछ खास डिटेल्स भी ब्रांड द्वारा टीज़ किए जाने की उम्मीद है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Oppo A6x 5G का फर्स्ट लुक ऑनलाइन लीक; फोन के बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स भी आईं सामने

Oppo A6x 5G का फर्स्ट लुक ऑनलाइन लीक; फोन के बैटरी और...

Huawei Enjoy 70X प्रीमियम एडिशन लॉन्च; Kirin 8000 SoC व कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले समेत कई बेहतरीन फीचर्स हैं मौजूद

Huawei Enjoy 70X प्रीमियम एडिशन लॉन्च; Kirin 8000 SoC व कर्व्ड AMOLED...

निर्यातक के घर लूट करने वाले लुटेरो के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक का ऑफ एनकाउंटर दो गिरफ्तार, 4 किलो से अधिक चांदी का सामान बरामद

निर्यातक के घर लूट करने वाले लुटेरो के साथ पुलिस की मुठभेड़,...

Realme P4X 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, माइक्रोसाइट से स्पेक्स का खुलासा

Realme P4X 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, माइक्रोसाइट से स्पेक्स का...

Lava Agni 4 5G: भारत में लॉन्च हुआ लावा अग्नि 4 5G स्मार्टफोन, चेक करें स्पेक्स और कीमत

Lava Agni 4 5G: भारत में लॉन्च हुआ लावा अग्नि 4 5G...

iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब एक व्हाट्सएप से चला सकते हैं दो अकाउंट, जानें कैसे?

iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब एक व्हाट्सएप से चला सकते...