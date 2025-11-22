Oppo A6x 5G का फर्स्ट लुक ऑनलाइन लीक; फोन के बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स भी आईं सामने

Tech News: ओपो के संभावित डिवाइस Oppo A6x 5G स्मार्टफोन के जल्द ही ग्लोबल डेब्यू की अफवाह है। इसको पहले ही SIRIM, SGS और TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा जा चुका है। अब इस डिवाइस के कथित लॉन्च से पहले, एक टिपस्टर ने एक्सक्लूसिव तौर पर इसके फर्स्ट लुक, बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स का खुलासा किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) नाम के टिपस्टर ने इस फोन की तस्वीर शेयर की है। संभावित आगामी स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करें तो यह नीले और ऑलिव ग्रीन कलर में दिख रहा है। नीले वेरिएंट में रियर पैनल पर पैटर्न वाला डिज़ाइन है। इसमें एक पिल-शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें दो कैमरा सेंसर हैं, जबकि कैमरा मॉड्यूल के बगल में एक डुअल LED फ्लैश है।

Exclusive: First look at the Oppo A6x — it’s coming with a 6,500mAh battery and 45W wired charging. pic.twitter.com/TOml9s24Pp — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 22, 2025

डिवाइस में 6500 mAh की बैटरी होने का पता चला है और यह 45W SUPERVOOC फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करता है। यह ColorOS पर चलेगा। स्मार्टफोन को सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आने के लिए टीज़ किया गया है।

पिछली रिपोर्ट्स से पता चला है कि आने वाला डिवाइस 2000 m मैक्सिमम एल्टीट्यूड, 35°C ऑपरेटिंग टेम्परेचर, क्लास III प्रोटेक्शन और लिथियम बैटरी के साथ आएगा। ओपो जल्द ही इस डिवाइस के लॉन्च की ऑफिशियल घोषणा कर सकता है, जबकि इसके कुछ खास डिटेल्स भी ब्रांड द्वारा टीज़ किए जाने की उम्मीद है।