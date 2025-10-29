Oppo Find X9 series launch: ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज ग्लोबल मार्केट के लिए हुई लॉन्च , जानें कीमत और दमदार कैमरा

Oppo Find X9 series launch : स्मार्टफोन की दुनिया में धमाका मचाने के लिए चीन की Oppo ने मंगलवार को बार्सिलोना में आयोजित एक हार्डवेयर लॉन्च इवेंट में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Find X9 Pro और Find X9 को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। ये फ़ोन 16 अक्टूबर को चीन में लगभग एक जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ लॉन्च किए गए थे।

स्टोरेज

ये फोन्स Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर चलते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, 16GB तक की LPDDR5x RAM और 512GB तक की UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है, जो परफॉर्मेंस को बेहद स्मूद बनाती है। अब चलिए दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं।

रैम

ये दोनों हैंडसेट 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आते हैं।

बैटरी

नए Find X9 Pro मॉडल में 7,500mAh की बैटरी मिलती है, वहीं स्टैंडर्ड वेरिएंट Find X9 में 7,025mAh की छोटी बैटरी मिलता है।

जानकारी के अनुसार, Oppo Find X9 Pro और Find X9 आने वाले हफ्तों में भारत में भी लॉन्च किए जाएंगे।

कीमत

Oppo Find X9 Pro के 16GB RAM + 512GB कीमत EUR 1,299 (लगभग 1,34,000 रुपये) रखी गई है, वहीं, Oppo Find X9 के 12GB RAM + 512GB कीमत EUR 999 (लगभग 1,03,000 रुपये) है।