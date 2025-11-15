OPPO Find X9 Series के भारत में लॉन्च होने से पहले कीमत का खुलासा; जानें- आपके बजट में है या नहीं

  1. हिन्दी समाचार
OPPO Find X9 Series Price: ओपो की नवीनतम Find X9 सीरीज़ के फ्लैगशिप डिवाइस तीन दिनों में भारतीय बाज़ार में लॉन्च होगी, लेकिन इससे पहले आगामी सीरीज की कीमतों का खुलासा हो गया है। पूर्विका शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म की प्रॉडक्ट लिस्टिंग पर फ्लैगशिप डिवाइस की कीमतों को देखा जा सकता है।

पढ़ें :- Oppo Find X9 series launch: ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज ग्लोबल मार्केट के लिए हुई लॉन्च , जानें कीमत और दमदार कैमरा

लिस्टिंग के अनुसार, स्टैंडर्ड OPPO Find X9 5G स्मार्टफोन जो 12जीबी/256जीबी और 16जीबी/512जीबी स्टोरेज विकल्पों में पेश किया जाएगा, उसकी कीमत 74,999 रुपये (वास्तविक सूची मूल्य – 79,999 रुपये) और 84,999 रुपये (वास्तविक सूची मूल्य – 89,999 रुपये) बताई गई है।

OPPO Find X9 Pro 5G की बात करें तो यह केवल 16GB/512GB स्टोरेज विकल्प में आएगा और इसकी कीमत 99,999 रुपये (वास्तविक सूची मूल्य – 1,09,999 रुपये) होगी। इसके अलावा, प्री-बुकिंग ऑफर्स का भी पहले ही खुलासा कर दिया गया था।

इससे पहले बताया गया था कि OPPO Find X9 5G और OPPO Find X9 Pro 5G स्मार्टफोन दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे। स्टैंडर्ड मॉडल टाइटेनियम ग्रे और स्पेस ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा, जबकि प्रो मॉडल सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल कलर में उपलब्ध होगा।

OPPO Find X9 5G और OPPO Find X9 Pro 5G स्मार्टफोन्स का भारत में लॉन्च तीन दिन बाद, 18 नवंबर 2025 को होगा, और उसी दिन OPPO Enco Buds3 Pro+ ईयरबड्स भी देश में लॉन्च किए जाएंगे।

उम्मीद है कि OPPO Find X9 5G और OPPO Enco Buds3 Pro+ फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होंगे, जबकि OPPO Find X9 Pro 5G अमेज़न पर उपलब्ध होगा। चीन में अपनी शुरुआत के बाद, OPPO Find X9 सीरीज़ को पिछले महीने अक्टूबर 2025 के अंत में वैश्विक बाज़ार में पेश किया गया था।

