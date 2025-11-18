Oppo Find X9 सीरीज भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च; चेक करें स्पेसिफिकेशन और कीमत

Oppo Find X9 Series: ओपो ने आधिकारिक तौर पर Oppo Find X9 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है। नई सीरीज में ब्रांड ने दो स्मार्टफोन Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro मार्केट में उतारे हैं। जो पहले से चीन और वैश्विक मार्केट में उपलब्ध हैं। आइये देश में लॉन्च की गयी Oppo Find X9 सीरीज के स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में जान लेते हैं-

Oppo Find X9 सीरीज के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Oppo Find X9 में 6.59-इंच का ProXDR डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 460ppi पिक्सल डेंसिटी, 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस, 3840Hz PWM डिमिंग और HDR10+ सपोर्ट प्रदान करता है। यह मीडियाटेक डाइमेंशन 9500 SoC द्वारा संचालित है और ColorOS 16 पर चलता है। डिवाइस में 7025mAh की बैटरी है और यह 80W SUPERVOOC और 50W AIRVOOC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Oppo Find X9 में 50MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो कैमरा और पीछे की तरफ 2MP का कैमरा सेंसर है। आगे की तरफ, इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा है।

दूसरी तरफ, Oppo Find X9 Pro में 6.78-इंच का ProXDR डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 460ppi पिक्सल डेंसिटी, 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस, 2160Hz PWM डिमिंग और HDR10+ सपोर्ट करता है। यह मीडियाटेक डाइमेंशन 9500 SoC द्वारा संचालित है और ColorOS 16 पर चलता है। डिवाइस में 7500mAh की बैटरी है और यह 80W SUPERVOOC और 50W AIRVOOC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 200MP का हैसलब्लैड कैमरा और पीछे की तरफ 2MP का कैमरा सेंसर है। और इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा भी है।

अन्य विशेषताओं में ट्रिनिटी इंजन, 120x एआई टेलीस्कोपिक ज़ूम, 4K 120fps डॉल्बी विजन वीडियो, मास्टर कट, XPAN मोड, रेट्रो सीसीडी फोटोग्राफी, बायोनिक हैप्टिक मोटर, नेटवर्कबूस्ट चिप एस 1, 360 डिग्री सराउंड एंटीना आर्किटेक्चर, एआई लिंकबूस्ट, 1.15 मिमी अल्ट्रा-पतली बेजेल, अनुकूलन योग्य स्नैप कुंजी, क्विक बटन (फाइंड एक्स 9 प्रो), वाष्प कक्ष शीतलन प्रणाली (फाइंड एक्स 9 प्रो), 3 डी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, आईपी 66 / आईपी 68 / आईपी 69 रेटिंग, स्प्लैश टच, 5 ओएस अपग्रेड + 6 साल की सुरक्षा अपडेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 (फाइंड एक्स 9 प्रो), एआई माइंड स्पेस, ब्लूटूथ 6.0 और जेमिनी शामिल हैं।

Oppo Find X9 सीरीज की कीमत और उपलब्धता

Oppo Find X9 टाइटेनियम ग्रे और स्पेस ब्लैक रंगों में उपलब्ध है, जबकि Oppo Find X9 Pro मॉडल सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल रंगों में उपलब्ध है। दोनों डिवाइस की बिक्री 21 नवंबर से ओप्पो स्टोर, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर शुरू होगी। इन डिवाइस के लिए देश में प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके हैं। Oppo Find X9 दो स्टोरेज ऑप्शन आता है। इसके 12/512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये और 16/512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये है। Oppo Find X9 Pro केवल 16/512GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है जिसकी कीमत 1,09,999 रुपये है।

Oppo Hasselblad Teleconverter किट की कीमत 29,999 रुपये है। इस किट में ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो फ़ोटोग्राफ़र मैग्नेटिक केस, लेंस माउंटिंग रिंग, टेलीकन्वर्टर लेंस बॉडी और लेंस ब्रैकेट शामिल हैं। Oppo Find X9 सीरीज के लॉन्च ऑफर्स में शामिल हैं- 5198 रुपये का प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स (एन्को बड्स 3 प्रो+ और कवर केस), 180 दिन का हार्डवेयर डिफेक्ट रिप्लेसमेंट (31 दिसंबर तक वैध), चुनिंदा बैंकों पर 10% तक का इंस्टेंट कैशबैक या 24 महीने तक जीरो डाउन पेमेंट या 10% एक्सचेंज बोनस, गूगल एआई प्रो 3 महीने का ट्रायल, 2,250 रुपये के जियो बेनिफिट्स और पेटीएम के जरिए बुक की गई आपकी अगली फ्लाइट टिकट पर 2000 रुपये की छूट।