OPPO Find X9 Series: ओपो ने दो नए स्मार्टफोन किए लॉन्च, MediaTek Dimensity 9500 समेत कई खूबियों से हैं लैस

OPPO Find X9 Series: ओपो ने अब आधिकारिक तौर पर चीनी बाज़ार में अपनी नवीनतम Find X9 सीरीज़ का अनावरण कर दिया है। इस सीरीज में दो नए स्मार्टफोन मॉडल- OPPO Find X9 और OPPO Find X9 Pro पेश किए गए हैं। इन नवीनतम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए प्री-ऑर्डर अब चीन में शुरू हो गए हैं और इनकी शिपिंग अगले हफ़्ते से शुरू होगी। ब्रांड की फ्लैगशिप सीरीज़ के स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें-

OPPO Find X9 के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: 6.59” AMOLED डिस्प्ले, स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन 1256 x 2760 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz और ब्राइटनेस रेट 3600 निट्स (पीक)

प्रोसेसर: मीडियाटेक डाइमेंशन 9500 (3 एनएम), प्राइमरी क्लॉक स्पीड 4.21 गीगाहर्ट्ज़, जीपीयू आर्म G1-अल्ट्रा

मेमोरी: 12GB/256GB, 16GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, और 16GB/1TB

कैमरा: रियर कैमरा- 50MP (वाइड, OIS) + 50MP (पेरिस्कोप टेलीफोटो, OIS) + 50MP (अल्ट्रा-वाइड) ट्रिपल कैमरा सिस्टम और फ्रंट कैमरा- 32MP (वाइड)

बैटरी: 7025 mAh (Si/C Li-Ion) बैटरी और 50W वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग व 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग

ओएस: Android 16 आधारित ColorOS 6 और 5 प्रमुख Android OS अपग्रेड

OPPO Find X9 Pro के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: 6.78” LTPO AMOLED डिस्प्ले, स्क्रीन रेज़ोल्यूशन- 1272 x 2772 पिक्सल, रिफ्रेश रेट- 120Hz और ब्राइटनेस रेट- 3600 निट्स (पीक)

प्रोसेसर: मीडियाटेक डाइमेंशन 9500 (3 एनएम), प्राइमरी क्लॉक स्पीड- 4.21 गीगाहर्ट्ज़ और जीपीयू- आर्म G1-अल्ट्रा

मेमोरी: 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, और 16GB/1TB

कैमरा: रियर कैमरा- 50MP (वाइड, OIS) + 200MP (पेरिस्कोप टेलीफोटो, OIS) + 50MP (अल्ट्रा-वाइड) ट्रिपल कैमरा सिस्टम और फ्रंट कैमरा- 50MP (वाइड)

बैटरी: 7500 mAh (Si/C Li-Ion) बैटरी और 80W वायर्ड / 55W PD / 55W PPS / 80W UFCS फ़ास्ट चार्जिंग, 50W वायरलेस फ़ास्ट चार्जिंग व 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग

ओएस: Android 16 आधारित ColorOS 6 और 5 प्रमुख Android OS अपग्रेड

चीन में कितनी होगी दोनों फोन की कीमत

जैसा कि बताया गया है, ओप्पो की Find X9 सीरीज़ के लिए प्री-ऑर्डर फिलहाल चीनी बाज़ार में शुरू हो गया है और इसे अगले हफ़्ते, 22 अक्टूबर 2025 से (बैचों में) भेजा जाएगा। स्मार्टफ़ोन के साथ 24 महीने की ब्याज-मुक्त किश्तें, ट्रेड-इन (CNY 1100/CNY 1400 तक), शॉपिंग और पॉइंट्स अर्जित करना, सन यिंगशा लिमिटेड एडिशन गिफ्ट बॉक्स, और भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है।

ओप्पो फाइंड एक्स9 स्मार्टफोन 12GB/256GB, 16GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB और 16GB/1TB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध होगा, जिनकी कीमतें क्रमशः CNY 4399, CNY 4699, CNY 4999, CNY 5299 और CNY 5799 होंगी। दूसरी ओर, ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो डिवाइस 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB और 16GB/1TB विकल्पों में उपलब्ध होगा और ये क्रमशः CNY 5299, CNY 5699, CNY 5999 और CNY 6699 की कीमतों पर उपलब्ध होंगे।

ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन के लिए फ्रॉस्ट व्हाइट, वेलवेट टाइटेनियम और चेजिंग लाइट रेड रंग विकल्प उपलब्ध होंगे, जबकि स्टैंडर्ड ओप्पो फाइंड एक्स9 स्मार्टफोन के लिए मिस्ट ब्लैक कलर वेरिएंट भी उपलब्ध होगा।