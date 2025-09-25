फेस्टिव सीजन में Oppo ने Reno 14 5G Diwali Edition किया लॉन्च, जानें- फोन की खासियत और कीमत

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: भारत में फेस्टिव सीजन के बीच टेक मेकर्स अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नए-नए ऑफर पेश कर रही हैं। इस बीच ओपो ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए Oppo 14 5G स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह देश में पहला हीट-सेंसिटिव कलर-चेंजिंग तकनीक वाला डिवाइस है, जिसे ओपो ने ग्लोशिफ्ट तकनीक नाम दिया है।

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition में लगभग 28°C पर, रियर पैनल पर मंडला-शैली की कलाकृति के साथ एक काला मैट फ़िनिश और निचले बाएँ कोने में एक सफ़ेद मोर की आकृति दिखाई देती है। जब तापमान लगभग 35°C तक बढ़ जाता है, तो कलाकृति और आकृति काले से सुनहरे रंग में बदल जाती है, जबकि पैनल काला ही रहता है। इसके साथ ही, यह कस्टमाइज़्ड दिवाली स्पेशल पैकेजिंग में भी आता है।

Reno 14 5G का Diwali Edition मॉडल 8GB + 256GB के सिंगल मेमोरी ऑप्शन के साथ आता है। चूंकि यह सिर्फ एक नया रंग विकल्प है, इसलिए स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी कीमत ₹39,999 है। ओप्पो ने इस नए कलर ऑप्शन को दिवाली गोल्ड नाम दिया है। ग्राहक ₹3,999 तक का 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और 6 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प पा सकते हैं।

इसके अलावा, खरीदारों को ₹3,000 का एक्सचेंज बोनस और 5% तक पॉइंट्स का लाभ भी मिलेगा। यह फिलहाल ओप्पो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition के स्पेसिफिकेशन

प्रोसेसर: मीडियाटेक डाइमेंशन 8350

GPU: ARM G615 MC6

ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 आधारित ColorOS 15

स्टोरेज विकल्प: 12GB + 256GB, 12GB + 512GB

मेमोरी प्रकार: LPDDR5X RAM + UFS 3.1 स्टोरेज

डिस्प्ले: 6.59-इंच AMOLED, 1256 × 2760 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट

रियर कैमरा: 50MP (मुख्य) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 50MP (टेलीफोटो)

फ्रंट कैमरा: 50MP

बैटरी: 6000 mAh

चार्जिंग: 80W वायर्ड