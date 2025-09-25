  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. फेस्टिव सीजन में Oppo ने Reno 14 5G Diwali Edition किया लॉन्च, जानें- फोन की खासियत और कीमत

फेस्टिव सीजन में Oppo ने Reno 14 5G Diwali Edition किया लॉन्च, जानें- फोन की खासियत और कीमत

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: भारत में फेस्टिव सीजन के बीच टेक मेकर्स अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नए-नए ऑफर पेश कर रही हैं। इस बीच ओपो ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए Oppo 14 5G स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह देश में पहला हीट-सेंसिटिव कलर-चेंजिंग तकनीक वाला डिवाइस है, जिसे ओपो ने ग्लोशिफ्ट तकनीक नाम दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: भारत में फेस्टिव सीजन के बीच टेक मेकर्स अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नए-नए ऑफर पेश कर रही हैं। इस बीच ओपो ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए Oppo 14 5G स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च कर दिया है। यह देश में पहला हीट-सेंसिटिव कलर-चेंजिंग तकनीक वाला डिवाइस है, जिसे ओपो ने ग्लोशिफ्ट तकनीक नाम दिया है।

पढ़ें :- सोनम वांगचुक की संस्था SECMOL का FCRA लाइसेंस मोदी सरकार ने किया रद्द, अब नहीं ले पाएंगे विदेशी चंदा

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition में लगभग 28°C पर, रियर पैनल पर मंडला-शैली की कलाकृति के साथ एक काला मैट फ़िनिश और निचले बाएँ कोने में एक सफ़ेद मोर की आकृति दिखाई देती है। जब तापमान लगभग 35°C तक बढ़ जाता है, तो कलाकृति और आकृति काले से सुनहरे रंग में बदल जाती है, जबकि पैनल काला ही रहता है। इसके साथ ही, यह कस्टमाइज़्ड दिवाली स्पेशल पैकेजिंग में भी आता है।

Reno 14 5G का Diwali Edition मॉडल 8GB + 256GB के सिंगल मेमोरी ऑप्शन के साथ आता है। चूंकि यह सिर्फ एक नया रंग विकल्प है, इसलिए स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी कीमत ₹39,999 है। ओप्पो ने इस नए कलर ऑप्शन को दिवाली गोल्ड नाम दिया है। ग्राहक ₹3,999 तक का 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और 6 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प पा सकते हैं।

इसके अलावा, खरीदारों को ₹3,000 का एक्सचेंज बोनस और 5% तक पॉइंट्स का लाभ भी मिलेगा। यह फिलहाल ओप्पो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition के स्पेसिफिकेशन

पढ़ें :- चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब डाक मतपत्र के बाद ही गिने जाएंगे EVM के वोट

प्रोसेसर: मीडियाटेक डाइमेंशन 8350

GPU: ARM G615 MC6

ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 आधारित ColorOS 15

स्टोरेज विकल्प: 12GB + 256GB, 12GB + 512GB

मेमोरी प्रकार: LPDDR5X RAM + UFS 3.1 स्टोरेज

पढ़ें :- R Ashwin BBL: आर अश्विन ने बीबीएल की इस टीम के साथ किया करार, आईपीएल से लिया था संन्यास

डिस्प्ले: 6.59-इंच AMOLED, 1256 × 2760 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट

रियर कैमरा: 50MP (मुख्य) + 8MP (अल्ट्रा-वाइड) + 50MP (टेलीफोटो)

फ्रंट कैमरा: 50MP

बैटरी: 6000 mAh

चार्जिंग: 80W वायर्ड

पढ़ें :- बंद कमरे में मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

फेस्टिव सीजन में Oppo ने Reno 14 5G Diwali Edition किया लॉन्च, जानें- फोन की खासियत और कीमत

फेस्टिव सीजन में Oppo ने Reno 14 5G Diwali Edition किया लॉन्च,...

भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, रक्षामंत्री ने DRDO को दी बधाई

भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का किया सफल...

OriginOS 6 की भारत में एंट्री की आधिकारिक की घोषणा, प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से होगा शुरू

OriginOS 6 की भारत में एंट्री की आधिकारिक की घोषणा, प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन...

Realme GT 8 Pro कैमरा मॉड्यूल और रियर पैनल डिजाइन लीक, तस्वीर आयी सामने

Realme GT 8 Pro कैमरा मॉड्यूल और रियर पैनल डिजाइन लीक, तस्वीर...

बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी तीस हजार तक की सरकारी नौकरी, जल्द करे आवेदन

बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी तीस हजार तक की सरकारी नौकरी, जल्द...

अमरोहा जनपद में शबनम द्वारा किया गए चर्चित हत्या कांड की यादें हुई मुरादाबाद में ताजा, बेटी ने प्रेमी संग पिता और भाई को जेल भेजनें के लिये की एक बेगुनाह युवक की हत्या

अमरोहा जनपद में शबनम द्वारा किया गए चर्चित हत्या कांड की यादें...