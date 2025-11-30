  1. हिन्दी समाचार
  3. SIR को लेकर विपक्ष कर रहा दुस्प्रचार क्योंकि उन्हें लगता है इसके कारण उनकी राजनीति संकट में पड़ जाएगी: केशव मौर्य

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, एसआईआर को लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा है। बीएलओ अपने कर्तव्यों का पालन करें और किसी विपक्षी के बकहावे में नहीं ना आएं। यह एक जिम्मेदारी वाला काम है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

कानपुर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, एसआईआर को लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा है। बीएलओ अपने कर्तव्यों का पालन करें और किसी विपक्षी के बकहावे में नहीं ना आएं। यह एक जिम्मेदारी वाला काम है।

कानपुर पहुंचे केशव मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, मैं अपने सभी BLO (बूथ स्तरीय अधिकारियों) साथियों से कहूंगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय-समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। अपने कर्तव्यों का पालन करें और किसी विपक्ष के बहकावे में ना आएं। यह एक जिम्मेदारी वाला काम है जो संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।

उन्होंने आगे कहा कि, SIR को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, दुस्प्रचार कर रहा है और अफवाहें फैला रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि SIR के कारण उनकी राजनीति संकट में पड़ जाएगी। लोग खुश हैं कि बिहार में SIR हुआ। विपक्ष के इसी आचरण के कारण बिहार में के लोग उनसे नाराज थे। हमें विश्वास है कि जब पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम वहां भी जीतेंगे। चुनाव आयोग ने एक सप्ताह का जो समय बढ़ाया है, हम इसका स्वागत करते हैं।

बता दें कि, इन दिनों एसआईआर को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता लगातर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयोग और सरकर पर वो लगातार निशाना साध रहे हैं।

