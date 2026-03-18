Oura Ring 4 : ओरा बताएगी आपकी फिटनेस और दिल का हाल, जानें स्मार्ट सेंसिंग तकनीक और तकनीक

Oura Ring 4 : फिनलैंड की हेल्थ टेक कंपनी Oura ने भारत में अपना पहला स्मार्ट रिंग Oura Ring 4 लॉन्च कर दिया है। स्मार्ट रिंग बनाने के लिए जानी जाने वाली फिनिश स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनी ओउरा (Finnish health technology company Oura), आधिकारिक तौर पर ओउरा रिंग 4 को भारतीय बाजार में ला रही है। कंपनी का कहना है कि लगभग दो साल पहले विश्व स्तर पर लॉन्च की गई Oura Ring 4, 18 मार्च से भारत में उपलब्ध होगी और इसे Amazon और Croma जैसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। सैमसंग के गैलेक्सी रिंग की तरह, ओरा रिंग 4 भी नींद की ट्रैकिंग, हृदय गति परिवर्तनशीलता, तनाव और दैनिक गतिविधि पर केंद्रित है।

Oura कंपनी की अपनी विशेष स्मार्ट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए कहती है कि शोध-स्तरीय सेंसर (Research-grade Sensor) और उन्नत एल्गोरिदम (Advanced Algorithms) उपयोगकर्ताओं को उनके स्वास्थ्य की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। कंपनी का कहना है कि ये सेंसर उपयोगकर्ता के शरीर की विशेषताओं, जैसे उंगलियों की आकृति, त्वचा का रंग और अन्य अंतरों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण करते हैं।

कीमत और कलर

भारत में Oura Ring 4 की शुरुआती कीमत ₹28,900 रखी गई है, जो Black और Silver कलर के लिए है। वहीं Brushed Silver, Rose Gold और Stealth कलर की कीमत ₹39,900 है. यह रिंग साइज 4 से 15 तक 12 अलग-अलग साइज में उपलब्ध है। ग्राहक इसे ऑनलाइन और Croma के 100 स्टोर्स से 18 मार्च से खरीद सकते हैं। इसके साथ कंपनी ₹599 मंथली सब्सक्रिप्शन भी दे रही है, जिससे यूजर्स को और डिटेल हेल्थ रिपोर्ट और एडवांस ट्रैकिंग मिलेगी।

स्वास्थ्य डेटा को ट्रैक

Oura रिंग 4 को चुपचाप बैकग्राउंड में रहकर आपके स्वास्थ्य डेटा को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कोई स्क्रीन नहीं है, न ही लगातार नोटिफिकेशन आते हैं — यह बस नींद, हृदय गति में बदलाव, तनाव और दैनिक गतिविधि जैसी चीजों को ट्रैक करता है और उस डेटा को ऐप में आसानी से समझने योग्य जानकारी में बदल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य हर चीज को रियल टाइम में ट्रैक करना नहीं है, बल्कि समय के साथ पैटर्न को पहचानने में आपकी मदद करना है।