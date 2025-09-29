  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. पा​क कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप फाइनल मुकाबले की पूरी फीस आतंकियों को कर दी दान, मालामाल होगा आतंकी मसूद अजहर का परिवार

पा​क कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप फाइनल मुकाबले की पूरी फीस आतंकियों को कर दी दान, मालामाल होगा आतंकी मसूद अजहर का परिवार

आतंकवाद की स्पॉन्सर (Sponsoring Terrorism) पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के कप्तान सलमान अली आगा (Captain Salman Ali Agha) ने घोषणा की कि उनकी टीम एशिया कप फाइनल (Asia Cup 2025 Final) मैच की फीस भारत के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित आतंकवादियों और उनके परिवारों को दान करेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। एशिया कप 2025 फाइनल (Asia Cup 2025 Final) मुकाबले में भारत ने पांच विकेट से हराकर पाकिस्तान को चारो खाने चित कर दिया। इसके बाद आतंकवाद की स्पॉन्सर (Sponsoring Terrorism) पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के कप्तान सलमान अली आगा (Captain Salman Ali Agha) ने घोषणा की कि उनकी टीम एशिया कप फाइनल (Asia Cup 2025 Final) मैच की फीस भारत के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित आतंकवादियों और उनके परिवारों को दान करेगी। इससे साबित हो गया कि आतंकवादी, आतंकवादी का ही साथ देते हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर (Masood Azhar) के परिवार के 10 लोगों की मौत हुई थी।

पढ़ें :- शिवसेना का टीम इंडिया पर बड़ा हमला, संजय राऊत बोले- पहले हाथ मिलाया और फोटो भी खिंचवायी, अब नौटंकी दिखा रहे हैं...

सलमान ने कहा कि पूरा मैच फीस उन परिवारों को दान किया जाएगा जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मारे गए। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकियों के परिवारों को मैच फीस देंगे, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में केवल पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था और उसमें 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया था।

पढ़ें :- PM मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर

आतंकी मसूद अजहर भी होगा मालामाल?

ऐसे में पाकिस्तान कप्तान का यह बयान उनका असली चेहरा दिखाता है। इस एलान से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी मसूद अजहर भी मालामाल हो जाएगा। दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। सलमान आगा ने कहा कि हमारी टीम एशिया कप फाइनल की मैच फीस को मई में भारत के हमलों में मारे गए नागरिकों और बच्चों के परिवारों को दान कर रही है।

सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। भारतीय फैंस लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आतंक के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक के साथ खड़ा है।

हमारी लड़ाई क्रिकेट पिच पर नहीं है हमारी लड़ाई टेरर पिच पर है, ये टेररिस्तान हमारे सैनिकों को मारते हैं : सांसद प्रियंका चतुर्वेदी

एशिया कप फाइनल मैच पर शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये मैच नहीं होने चाहिए थे। PCB के फायदे के लिए जो BCCI ने क्रिकेट मैच किया। प्रसारकों के राजस्व के लिए जो मैच हुआ है। देश की 140 करोड़ जनता नहीं चाहती थी कि ये मैच हो। आतंकवादी हमले में जो मारे गए वे 26 परिवार कह रहे थे कि जख्म पर नमक लगाने जैसी बात हुई। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे देश से जिसने केवल आतंक फैलाया हो हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे? उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई क्रिकेट पिच पर नहीं है हमारी लड़ाई टेरर पिच पर है। ये टेररिस्तान हमारे सैनिकों को मारते हैं। इनके साथ ना हमें बात करनी है ना कोई खेल खेलना है ना कोई जश्न मनाना है। जश्न उस दिन मनेगा जब हर आतंकवादी को वहां से खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा।

पढ़ें :- IND vs PAK: हारिस रऊफ नहीं भरेंगे जुर्माना, फाइनल से पहले PCB चीफ का नया ड्रामा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पा​क कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप फाइनल मुकाबले की पूरी फीस आतंकियों को कर दी दान, मालामाल होगा आतंकी मसूद अजहर का परिवार

पा​क कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप फाइनल मुकाबले की पूरी...

शिवसेना का टीम इंडिया पर बड़ा हमला, संजय राऊत बोले- पहले हाथ मिलाया और फोटो भी खिंचवायी, अब नौटंकी दिखा रहे हैं...

शिवसेना का टीम इंडिया पर बड़ा हमला, संजय राऊत बोले- पहले हाथ...

Asia Cup : सीएम योगी, अखिलेश और यूपी पुलिस ने अपने-अपने अंदाज में दी टीम इंडिया को बधाई, कहा- 'मैदान कोई भी हो...जीतेगा भारत'

Asia Cup : सीएम योगी, अखिलेश और यूपी पुलिस ने अपने-अपने अंदाज...

'ट्रॉफी चोर' नकवी की ICC से शिकायत करेगा बीसीसीआई, अगली बैठक में बवाल तय

'ट्रॉफी चोर' नकवी की ICC से शिकायत करेगा बीसीसीआई, अगली बैठक में...

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किसका था? BCCI सचिव सैकिया ने किया खुलासा

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किसका था? BCCI सचिव...

PM मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर

PM मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- खेल...