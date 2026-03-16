बांग्लादेश ने ODI सीरीज में 2-1 से चटाई धूल तो बौखलाया पाकिस्तान, तीसरे वनडे में बेईमानी का लगाया आरोप

Pakistan vs Bangladesh 3rd ODI: बांग्लादेश ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में 11 रनों से जीत दर्ज की। इस हाई-वोल्टेज मैच में पाकिस्तान के सामने 291 रन का लक्ष्य रखा था। जिसके जवाब में मेहमान टीम 279 रन पर ढेर हो गयी। पाकिस्तान के खिलाफ 11 साल बाद बांग्लादेश की वनडे सीरीज़ में जीत है। वहीं, निर्णायक मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर बेईमानी का आरोप लगाया है।

दरअसल, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे के आखिरी ओवर में एक विवादित DRS के बाद मैच रेफरी नियमुरा रशीद से शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला ऑन-फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना के उस फैसले से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने आखिरी से पहले वाली गेंद पर बांग्लादेश को रिव्यू लेने की इजाज़त दी थी; ऐसा लगा कि इस फैसले में तय नियमों को नज़रअंदाज़ किया गया।

क्रिकबज को एक सूत्र ने बताया, “पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का मानना ​​है कि बांग्लादेश ने गेंद का रीप्ले बड़ी स्क्रीन पर देखने के बाद रिव्यू लिया। इसी वजह से मैच खत्म होने के बाद वे रेफरी के पास गए और उन्हें अपनी इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तान को लगा कि बांग्लादेश को रिव्यू लेने के लिए तय 15 सेकंड से ज़्यादा का समय दिया गया, जबकि यह फैसला इसी तय समय-सीमा के अंदर ही लिया जाना चाहिए था।”

वेबसाइट के अनुसार, पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने मैच खत्म होने के बाद रशीद से मुलाकात की और औपचारिक तौर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, यह साफ नहीं है कि पीसीबी की इस शिकायत का मकसद क्या है? सूत्रों का कहना है कि मैच रेफरी ने हेसन से मुलाकात की और उन्हें पूरी स्थिति विस्तार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि मेज़बान टीम (बांग्लादेश) ने किसी भी तरह का कोई गलत फायदा नहीं उठाया।

यह घटना तब हुई जब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी दो गेंदों पर 12 रनों की ज़रूरत थी। रिशाद हुसैन ने लेग-साइड की तरफ एक गेंद फेंकी, जिस पर कप्तान शाहीन अफरीदी स्ट्राइक पर थे। अंपायर धर्मसेना ने इस गेंद को ‘वाइड’ करार दिया। हालांकि, ‘वाइड’ के फैसले पर सीधे तौर पर रिव्यू नहीं लिया जा सकता, लेकिन बांग्लादेश ने LBW की अपील की, जिसके बाद इस फैसले को ‘थर्ड अंपायर’ के पास भेजना पड़ा।

रीप्ले में दिखा कि जब गेंद बल्ले के पास से गुज़री, तो ‘अल्ट्रा-एज’ (UltraEdge) में एक हलचल (spike) नज़र आई। इसी आधार पर ‘वाइड’ के फैसले को बदल दिया गया। भले ही बांग्लादेश ने इस रिव्यू को गंवा दिया, लेकिन इस फैसले ने उनके लिए मैच में जीत लगभग पक्की कर दी थी। यहां यह बात भी ध्यान देने लायक है कि टीवी प्रसारण के दौरान स्क्रीन पर कोई ‘टाइमर’ नहीं दिखाया गया था।