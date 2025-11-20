  1. हिन्दी समाचार
पवन सिंह की धांसू एंट्री से बॉलीवुड में होगा धमाका, आने वाली है धमाकेदार फिल्म

2026 का साल बॉलीवुड के लिए खास होने जा रहा है, और इस खासियत के केंद्र में है आर-विज़न की नई मेगा फिल्म—जिसका टेंटेटिव टाइटल है “BOL”। मशहूर निर्माता और आर-विज़न के संस्थापक रविंद्र सिंह एक बार फिर अपनी दूरदर्शिता और साहसिक फैसलों से इंडस्ट्री को नई दिशा देने जा रहे हैं। उन्होंने भोजपुरी पावर स्टार और नेशनल सेंसेशन पवन सिंह को इस हाई-इमोशनल ड्रामा के हीरो के रूप में साइन कर लिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के निर्देशक हैं प्रतिभाशाली ऋतेश ठाकुर, जिनकी कहानी कहने की शैली और विज़ुअल ट्रीटमेंट दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। “BOL” की कहानी भावनाओं से भरपूर, दिल को छूने वाली और समाज के भीतर छिपी सच्चाइयों को सामने लाने वाली बताई जा रही है। 2026 में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म अभी से साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो चुकी है।

निर्माता रविंद्र सिंह, निर्देशक ऋतेश ठाकुर और स्टार पवन सिंह की पावर-पैक तिकड़ी यह संकेत दे रही है कि 2026 का साल आर-विज़न के नाम लिखा जाने वाला है। “BOL” न सिर्फ मनोरंजन देगी, बल्कि बॉलीवुड को एक नई ऊंचाई और नई दिशा भी देगी-बिलकुल वैसा सिनेमा, जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखें।

