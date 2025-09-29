ट्रेन से ही भूटान की यात्रा कर पाएंगे लोग, भारत और पड़ोसी देश के बीच रेल कनेक्टिविटी पर हुई बड़ी डील

  1. हिन्दी समाचार
India and Bhutan Cross Border Rail Project: भारत और भूटान के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच रेलवे परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है। जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक अंतरराष्ट्रीय यात्रा (भारत और भूटान की यात्रा) कर सकेंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री (India's Foreign Secretary Vikram Misri) ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। 

जानकारी के अनुसार, भारत और भूटान के बीच क्रॉस बॉर्डर रेल परियोजना के तहत रेल कनेक्टिविटी (Rail Connectivity) को पश्चिम बंगाल के बानरहाट (Banarhat, West Bengal) को भूटान के समत्से (Samtse, Bhutan) से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, असम के कोकराझार (Kokrajhar, Assam) को भूटान के गेलेफू (Gelephu, Bhutan) से जोड़ेगा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री (India’s Foreign Secretary Vikram Misri) ने कहा- “यह भूटान के साथ रेल कनेक्टिविटी की परियोजनाओं का पहला सेट होगा। इस संपर्क के लिए समझौता ज्ञापन पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।”

इस परियोजना को मंजूरी मिलने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा- “यह परियोजना भूटान के दो अहम शहरों को जोड़ रही है। एक गेलेफू है, जिसे माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और दूसरा, समत्से, जो एक औद्योगिक शहर है।” उन्होंने कहा, “ये दोनों परियोजनाएँ भारतीय रेलवे के कोकराझार और बनारहाट नेटवर्क से शुरू होंगी।”

