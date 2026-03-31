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PM नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में ‘सम्राट संप्रति संग्रहालय’ का किया उद्घाटन

Emperor Samprati Museum : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में 'सम्राट संप्रति संग्रहालय' का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय मौर्य शासक सम्राट संप्रति—जो अशोक के पोते और जैन धर्म के एक प्रमुख समर्थक थे, उनकी विरासत को समर्पित है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करना है, जिसमें अहिंसा पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

By Abhimanyu 
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Samrat Samprati Museum : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में ‘सम्राट संप्रति संग्रहालय’ का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय मौर्य शासक सम्राट संप्रति—जो अशोक के पोते और जैन धर्म के एक प्रमुख समर्थक थे, उनकी विरासत को समर्पित है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करना है, जिसमें अहिंसा पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

पढ़ें :- महावीर जयंती पर PM मोदी ने ‘सम्राट सम्प्रति संग्रहालय’ का उद्घाटन, बताया—संस्कृति और अध्यात्म का अनूठा संगम

महावीर जयंती के अवसर पर, प्रधानमंत्री ने जैन संतों के साथ मिलकर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। विशाल हॉल में सजे 2,000 से ज़्यादा दुर्लभ खज़ानों को समेटे यह संग्रहालय, आने वाले लोगों को जैन धर्म के विकास और उसके गहरे सांस्कृतिक प्रभाव की कालक्रमानुसार समझ हासिल करने का अवसर देता है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘सम्राट संप्रति संग्रहालय’ में सात दीर्घाओं (galleries) में फैले दुर्लभ कलाकृतियां, प्राचीन पांडुलिपियां और मूर्तियां मौजूद हैं, जो जैन धर्म की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की एक झलक पेश करती हैं।

यह संग्रहालय सदियों पुरानी जैन कला को प्रदर्शित करता है—जिसमें पत्थर और धातु की मूर्तियां, सचित्र पांडुलिपियां, सिक्के और पारंपरिक कलाकृतियां शामिल हैं। इसके साथ ही, यह आधुनिक ऑडियो-विज़ुअल तकनीक का उपयोग करके आगंतुकों के लिए एक गहन अनुभव भी प्रदान करता है। इसमें सात अलग-अलग हिस्से हैं, जिनमें से हर एक भारत की सभ्यतागत परंपराओं के अनूठे पहलुओं को समर्पित है, और यह आने वाले लोगों को सदियों के ज्ञान और विरासत की एक व्यापक यात्रा कराता है।

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