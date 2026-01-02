  1. हिन्दी समाचार
  जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर हैं मौन: खरगे

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर हैं मौन: खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार आठवीं बार "Cleanest City" का ख़िताब जीता है। ये शर्मनाक बात है कि यहां पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ़ पानी के मोहताज हैं।

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदे पानी से हुई लोगों की मौत को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। याद दिलाना ज़रूरी है कि जल जीवन मिशन का 10% फंड दूषित पानी को साफ़ करने के लिए दिया जाता है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार आठवीं बार “Cleanest City” का ख़िताब जीता है। ये शर्मनाक बात है कि यहां पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ़ पानी के मोहताज हैं।

उन्होंने कहा कि, 11 साल से देश केवल लंबे-चौड़े भाषण, झूठ-प्रपंच, खोखले दावे, डबल-इंजन की डींगें सुन रहा है। जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली-गलौज पर उतर आते हैं। सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं।

खरगे ने आगे कहा, भाजपा सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है। जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। याद दिलाना ज़रूरी है कि जल जीवन मिशन का 10% फंड दूषित पानी को साफ़ करने के लिए दिया जाता है। मोदी सरकार और भाजपा ने ना देश को साफ़ पानी मुहैया कराया है और ना ही स्वच्छ हवा। आम जनता भुगत रही है।

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर हैं मौन: खरगे

