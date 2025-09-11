‘आरएसएस नेतृत्व को खुश करने की बेताब कोशिश…’ कांग्रेस ने पीएम मोदी के मोहन भागवत के जन्मदिन संदेश पर कसा तंज़

Mohan Bhagwat's 75th Birthday: आज 11 सितंबर 2025 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 75 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हे जन्मदिन की बधाई देते हुए हुए एक संदेश लिखा है। इस पर कांग्रेस नेता के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने निशाना साधा है। रमेश ने पीएम मोदी की ओर से लिखे गए संदेश को आरएसएस नेतृत्व को कोशिश करने की कोशिश करार दिया है।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ” प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व को खुश करने की अपनी बेताब कोशिश में आज मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर एक अतिशयोक्तिपूर्ण विशेष संदेश लिखा है। प्रधानमंत्री ने याद किया कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना अमर भाषण दिया था। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अल-कायदा के आतंकी हमले हुए थे। लेकिन हैरानी की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने यह ज़िक्र नहीं किया कि 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में पहली बार सत्याग्रह का आह्वान किया था। उसी समय दुनिया ने पहली बार इस क्रांतिकारी विचार को सुना था। बेशक, प्रधानमंत्री से सत्याग्रह की उत्पत्ति को याद रखने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सत्य शब्द ही उनके लिए अपरिचित है। प्रधानमंत्री, जो स्वयं को नॉन-बायलॉजिकल बताते हैं, अपने प्रवचनों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो वे स्वयं God-se हों।”
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 11, 2025
पीएम मोदी ने भागवत को जन्मदिन की बधाई
पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “मोहन भागवत जी ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित होकर समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।” मां भारती की सेवा में सदैव तत्पर मोहन जी के 75वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर मैंने उनके प्रेरक व्यक्तित्व को लेकर अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।” इसके साथ उन्होंने ‘मोहन भागवत जी हमेशा से ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के प्रबल समर्थक रहे हैं : पीएम मोदी’ शीर्षक से लिखे गए देश का लिंक शेयर किया है।
— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2025