  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. 9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ भारत में लॉन्च Poco X8 Pro Max, ब्रांड ने किया कंफर्म

9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ भारत में लॉन्च Poco X8 Pro Max, ब्रांड ने किया कंफर्म

Poco X8 Pro Series Battery Specs : शाओमी के सब-ब्रांड Poco ने अब 17 मार्च को भारतीय और ग्लोबल दोनों मार्केट के लिए आने वाली Poco X8 Pro सीरीज़ पेश करने वाला है, लेकिन लॉन्च से पहले ही सीरीज के मॉडल्स की बैटरी स्पेसिफिकेशन्स की ऑफिशियली कन्फर्म कर दी है। जिसमें Poco X8 Pro Max के 8500mAh की बड़ी बैटरी के साथ आने की पुष्टि की गयी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Poco X8 Pro Series Battery Specs : शाओमी के सब-ब्रांड Poco ने अब 17 मार्च को भारतीय और ग्लोबल दोनों मार्केट के लिए आने वाली Poco X8 Pro सीरीज़ पेश करने वाला है, लेकिन लॉन्च से पहले ही सीरीज के मॉडल्स की बैटरी स्पेसिफिकेशन्स की ऑफिशियली कन्फर्म कर दी है। जिसमें Poco X8 Pro Max के 8500mAh (ग्लोबल) की बड़ी बैटरी के साथ आने की पुष्टि की गयी है।

पढ़ें :- पोको अगले महीने लॉन्च करेगा दो नए स्मार्टफोन! POCO X8 Series को लेकर भी सामने आया बड़ा अपडेट

ग्लोबल वेरिएंट से शुरू करते हैं, तो Poco X8 Pro में 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh की बैटरी होने का पता चला है। वहीं, Poco X8 Pro Max में 8500mAh की बड़ी बैटरी होने की पुष्टि हुई है। Poco Lab की इंटरनल जांच के अनुसार, Poco X8 Pro Max के बारे में दावा किया गया है कि यह लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप देता है।

इंडियन वेरिएंट की बात करें तो, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से पता चलता है कि पोको X8 प्रो में ग्लोबल वेरिएंट की तरह ही 6500mAh बैटरी कैपेसिटी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। ब्रांड ने कन्फर्म किया है कि बैटरी को बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर के लिए टेस्ट किया गया है, यह 5 साल तक बैटरी ड्यूरेबिलिटी देती है, और नॉर्मल इस्तेमाल में 2+ दिन की बैटरी लाइफ दे सकती है।

माइक्रोसाइट यह भी दावा करता है कि फ़ोन 52 घंटे तक नॉन-स्टॉप 5G कॉलिंग या 12 दिन से ज़्यादा का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, पोको का दावा है कि यूज़र्स सिर्फ़ 16 मिनट में पूरे दिन का चार्ज पा सकते हैं। लिस्टेड दूसरे फीचर्स में स्मार्ट चार्जिंग, PPS चार्जिंग और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं।

Poco X8 Pro Max के ग्लोबल वेरिएंट में कन्फर्म की गई 8500mAh बैटरी के मुकाबले, इंडियन वेरिएंट में बड़ी 9,000mAh की बैटरी मिलेगी। इस बड़ी बैटरी के साथ, पोको का दावा है कि डिवाइस 3.5+ दिन तक नॉन-स्टॉप 5G कॉलिंग दे सकता है।

Pro Max में बाकी फीचर्स X8 Pro (इंडिया) जैसे ही हैं, जिसमें 6 साल की बैटरी ड्यूरेबिलिटी, बहुत ठंडे तापमान में टेस्टिंग, 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, स्मार्ट चार्जिंग, PPS चार्जिंग और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ भारत में लॉन्च Poco X8 Pro Max, ब्रांड ने किया कंफर्म

9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ भारत में लॉन्च Poco X8 Pro...

Elon Musk X Money : एलोन मस्क अगले महीने लॉन्च करेंगे X Money , यूजर्स को मिलेगा नया डिजिटल पेमेंट फीचर

Elon Musk X Money : एलोन मस्क अगले महीने लॉन्च करेंगे X...

iQOO Z11x 5G : आईक्यूओओ Z11x 5G भारत में लॉन्च, डिजाइन और कीमत सहित जानें  फीचर्स

iQOO Z11x 5G : आईक्यूओओ Z11x 5G भारत में लॉन्च, डिजाइन और...

Chrome browser inbuilt Gemini : क्रोम ब्राउजर में मिलेगा इनबिल्ट Gemini, भारतीय भाषाओं के समर्थन के साथ किया पेश

Chrome browser inbuilt Gemini : क्रोम ब्राउजर में मिलेगा इनबिल्ट Gemini, भारतीय...

MediaTek Dimensity 7360 Turbo SoC और 6.75 इंच Dotch LCD डिस्प्ले के साथ Vivo Y51 Pro भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत

MediaTek Dimensity 7360 Turbo SoC और 6.75 इंच Dotch LCD डिस्प्ले के...

'प्रीपेड रिचार्ज कस्टमर्स के साथ हो रही लूट...' संसद में राघव चड्ढा ने उठाया इनकमिंग बंद होने और सिर्फ 28 दिन की वैधता का मुद्दा

'प्रीपेड रिचार्ज कस्टमर्स के साथ हो रही लूट...' संसद में राघव चड्ढा...