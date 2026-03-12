9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ भारत में लॉन्च Poco X8 Pro Max, ब्रांड ने किया कंफर्म

Poco X8 Pro Series Battery Specs : शाओमी के सब-ब्रांड Poco ने अब 17 मार्च को भारतीय और ग्लोबल दोनों मार्केट के लिए आने वाली Poco X8 Pro सीरीज़ पेश करने वाला है, लेकिन लॉन्च से पहले ही सीरीज के मॉडल्स की बैटरी स्पेसिफिकेशन्स की ऑफिशियली कन्फर्म कर दी है। जिसमें Poco X8 Pro Max के 8500mAh (ग्लोबल) की बड़ी बैटरी के साथ आने की पुष्टि की गयी है।

ग्लोबल वेरिएंट से शुरू करते हैं, तो Poco X8 Pro में 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh की बैटरी होने का पता चला है। वहीं, Poco X8 Pro Max में 8500mAh की बड़ी बैटरी होने की पुष्टि हुई है। Poco Lab की इंटरनल जांच के अनुसार, Poco X8 Pro Max के बारे में दावा किया गया है कि यह लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप देता है।

इंडियन वेरिएंट की बात करें तो, फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से पता चलता है कि पोको X8 प्रो में ग्लोबल वेरिएंट की तरह ही 6500mAh बैटरी कैपेसिटी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा। ब्रांड ने कन्फर्म किया है कि बैटरी को बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर के लिए टेस्ट किया गया है, यह 5 साल तक बैटरी ड्यूरेबिलिटी देती है, और नॉर्मल इस्तेमाल में 2+ दिन की बैटरी लाइफ दे सकती है।

माइक्रोसाइट यह भी दावा करता है कि फ़ोन 52 घंटे तक नॉन-स्टॉप 5G कॉलिंग या 12 दिन से ज़्यादा का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है। 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, पोको का दावा है कि यूज़र्स सिर्फ़ 16 मिनट में पूरे दिन का चार्ज पा सकते हैं। लिस्टेड दूसरे फीचर्स में स्मार्ट चार्जिंग, PPS चार्जिंग और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं।

Poco X8 Pro Max के ग्लोबल वेरिएंट में कन्फर्म की गई 8500mAh बैटरी के मुकाबले, इंडियन वेरिएंट में बड़ी 9,000mAh की बैटरी मिलेगी। इस बड़ी बैटरी के साथ, पोको का दावा है कि डिवाइस 3.5+ दिन तक नॉन-स्टॉप 5G कॉलिंग दे सकता है।

Pro Max में बाकी फीचर्स X8 Pro (इंडिया) जैसे ही हैं, जिसमें 6 साल की बैटरी ड्यूरेबिलिटी, बहुत ठंडे तापमान में टेस्टिंग, 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, स्मार्ट चार्जिंग, PPS चार्जिंग और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट शामिल हैं।