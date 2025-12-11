पोको अगले महीने लॉन्च करेगा दो नए स्मार्टफोन! POCO X8 Series को लेकर भी सामने आया बड़ा अपडेट

  1. हिन्दी समाचार
POCO upcoming phone: शाओमी का सब-ब्रांड पोको अगले महीने दो नए स्मार्टफोन POCO M8 और POCO M8 Pro मार्केट में उतार सकता है, जबकि POCO X8 सीरीज़ के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पहले इसके जनवरी 2026 में ही उतारे जाने की उम्मीद जतायी जा रही थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

एक टिप्सटर के अनुसार, POCO M8 और M8 Pro डिवाइस अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ 5G का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जबकि POCO M8, Redmi Note 15 5G का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि POCO M8 इसके बजाय Redmi 15C 5G का रीबैज्ड वर्जन हो सकता है।

POCO X8 सीरीज़ की बात करें तो, टिप्सटर के अनुसार, इस सीरीज़ के लॉन्च में अभी कई महीने बाकी हैं, जिससे जनवरी 2026 में लॉन्च होने की रिपोर्ट्स गलत साबित होती हैं। POCO M8 5G मॉडल को NBTC, IMDA, BIS और TDRA सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं, जबकि प्रो मॉडल को IMDA, TDRA, FCC और IMEI सर्टिफिकेशन मिले हैं। चूंकि ये डिवाइस अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं, इसलिए उम्मीद है कि POCO जल्द ही लॉन्च की घोषणा करेगा।

POCO X8 Pro हाल ही में भारत के BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया था, जबकि यह डिवाइस SGS और EEC डेटाबेस पर भी दिखाई दिया है।

