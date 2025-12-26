Poco M8 5G की माइक्रोसाइट हुई लाइव, जल्द ही भारत में होगा लॉन्च

  1. हिन्दी समाचार
Poco M8 5G: पहले, Poco ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट के ज़रिए इंडियन मार्केट में एक नए M-सीरीज़ स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज़ किया था। अब X पर एक नई पोस्ट से यह कन्फर्म हो गया है कि Poco जल्द ही भारत में Poco M8 5G लॉन्च करेगा। इस डिवाइस के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पहले ही Flipkart पर लाइव हो चुकी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

माइक्रोसाइट पर सीधे तौर पर Poco M8 5G का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन URL में साफ तौर पर Poco M8 का ज़िक्र है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि यह पेज आने वाले Poco M8 5G के लिए ही है। Poco ने इस पेज पर अपने पहले लॉन्च किए गए M-सीरीज़ स्मार्टफोन को भी “Designed to Slay” टैगलाइन के साथ दिखाया है। माइक्रोसाइट पर स्मार्टफोन का ब्लैक कलर ऑप्शन भी दिखाया गया है।

Poco M8 5G के टीज़र इमेज को ध्यान से देखने पर डुअल-फिनिश रियर पैनल डिज़ाइन दिखता है, जिसमें बीच में मैट फिनिश और बाहरी लाइनिंग पर वीगन लेदर टेक्सचर है। फोन का कैमरा मॉड्यूल (जो 6 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है) जैसा ही दिखता है, जिससे उन अफवाहों की पुष्टि होती है कि Poco M8 5G उसी डिवाइस का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।

इससे पहले की रिपोर्ट्स में दावा गया था कि Poco जनवरी 2026 में भारत में Poco M8 सीरीज़ लॉन्च करेगा। हालांकि, ऑफिशियल X पोस्ट और Flipkart माइक्रोसाइट के अनुसार, यह खबर लिखे जाने तक Poco M8 Pro मौजूद नहीं है।

