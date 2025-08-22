CRICKET NEWS: प्रज्ञान ओझा की टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी में एंट्री! जानिए कौन दो सिलेक्टर्स हो रहे बाहर

BCCI Selection Committee: बीसीसीआई की सीनियर पुरुष और महिला चयन समिति ने हाल ही में आगामी एशिया कप व महिला क्रिकेटर वर्ल्ड कप के लिए टीमों का ऐलान किया था। जिसके बाद अब सीनियर पुरुष व महिला चयन समिति और जूनियर पुरुष चयन समिति में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बोर्ड ने तीनों समितियों के राष्ट्रीय चयनकर्ता पदों के लिए आवेदन आवेदन मांगे हैं।

बीसीसीआई ने पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति में दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चुने गए सदस्य सभी प्रारूपों – टेस्ट, एकदिवसीय, टी20 और बीसीसीआई द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य प्रारूप – के लिए भारतीय टीम का चयन करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। इस बीच पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा के चयन समिति में शामिल होने की संभावना जतायी जा रही है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पुरुष चयन समिति में किन उम्मीदवारों की जगह ली जाएगी या नए सदस्य किस ज़ोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालाँकि, पता चला है कि पुरुष समिति में दो नए सदस्य दक्षिण और मध्य ज़ोन से होंगे।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दक्षिण क्षेत्र के एस शरत ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा उनकी जगह लेंगे। पश्चिम और उत्तर क्षेत्र के चयनकर्ताओं के अनुबंध बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अगरकर (पश्चिम से) और अजय रात्रा (उत्तर से) को हाल ही में समिति में शामिल किया गया है। वहीं, एसएस दास और सुब्रतो बनर्जी में से कोई एक चयन समिति से बाहर हो सकता है। क्रिकबज ने बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और किसे बदला जाएगा। वर्तमान समिति में, एसएस दास और सुब्रतो बनर्जी, दोनों ने अपने खेल के दिनों में पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है।

महिला चयन समिति में पांच सदस्यों में से चार – नीतू डेविड (अध्यक्ष), रेणु मार्ग्रेट, आरती वैद्य और कल्पना वेंकटचार – ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। पैनल की पाँचवीं सदस्य श्यामा डे शॉ पद पर बने रहने की पात्र हैं। बीसीसीआई ने पुरुष और महिला चयन समितियों में पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। वह अजीत अगरकर की अगुवाई वाली पुरुष समिति में दो और महिला समिति में चार नए चयनकर्ताओं को शामिल करना चाहता है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है।

बीसीसीआई के अनुसार, पुरुष समिति के लिए पात्रता मानदंड यह है कि आवेदकों ने कम से कम सात टेस्ट, 10 वनडे या 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले हों, कम से कम पाँच साल पहले खेल से संन्यास लिया हो और बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट समिति का कुल मिलाकर पाँच साल से ज़्यादा समय तक सदस्य न रहा हो। महिला समिति के लिए पात्रता मानदंड यह है कि आवेदक ने भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो, कम से कम पाँच साल पहले खेल से संन्यास लिया हो और बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट समिति का कुल मिलाकर पाँच साल से ज़्यादा समय तक सदस्य न रहा हो।