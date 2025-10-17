महाकुंभ का 95 प्रतिशत कूड़ा डिस्पोजल कार्य पूर्ण करने का दावा, अमिताभ ठाकुर के सवाल पर का प्रयागराज नगर निगम ने दिया जवाब

प्रयागराज। आजाद अधिकार सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर एक मुकदमे के क्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में नगर निगम प्रयागराज ने महाकुंभ मेले के दौरान उत्पन्न ठोस लिगसी वेस्ट में लगभग 95 प्रतिशत का प्रोसेसिंग और डिस्पोजल काम पूरा हो जाने का दावा किया है।

इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज ने नगर निगम प्रयागराज की रिपोर्ट के आधार पर अमिताभ ठाकुर को सूचित किया है कि महाकुंभ मेले के दौरान मेला क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और डिस्पोजल का काम मैसर्स इकोस्टेन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था।

मेला प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक लगभग 22457 मेट्रिक टन कचरा बसवार प्लांट पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। कचरे के प्रोसेसिंग और डिस्पोजल हेतु एजेंसी द्वारा प्रीसोर्सिंग कार्य हेतु 100 मिलीमीटर का एक ट्रामेल, सेकेंडरी प्रोसेसिंग हेतु 40 मिनी का एक ट्रामेल और फाइनल कंपोस्टिंग हेतु 6 मिनी का एक ट्रामेल प्लांट स्थापित किया गया था।

नगर निगम के अनुसार कचरे के प्रोसेसिंग के उपरांत जनित आरडीएफ का डिस्पोजल सीमेंट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जैसे रीवा और सतना में कराया गया और कंपोस्ट स्थानीय किसानों को दिया गया। नगर निगम के अनुसार बसवार स्थित सॉलिड वेस्ट प्लांट पर लगभग 24.7 लाख मैट्रिक टन लिगसी वेस्ट भंडारित है, जिसके सापेक्ष 23.5 लाख मैट्रिक टन लिगसी वेस्ट का प्रोसेसिंग और डिस्पोजल कार्य पूरा हो चुका है और मात्र 1.5 टन का कार्य शेष है। अमिताभ ठाकुर ने इस सूचना को अपने स्तर पर सत्यापित करने के बाद अग्रिम कार्यवाही किए जाने की बात कही है।