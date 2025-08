एशिया कप 2025 के लिए प्रीलिमिनरी स्क्वाड की घोषणा; बोर्ड ने इस प्लेयर को बनाया कप्तान

Asia Cup 2025 Preliminary Squad: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली है। इस टूर्नामेंट में भारत समेत कुल आठ देशों की क्रिकेट टीमें हिस्सा लीने वाली हैं। जिनमें से दो टीमों ने अपनी प्रीलिमिनरी स्क्वाड की घोषणा कर दी है। दरअसल, बांग्लादेश के अफगानिस्तान ने भी प्रीलिमिनरी स्क्वाड घोषित कर दी है।

अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने आगामी एशिया कप के लिए अपनी 22 सदस्यीय प्रीलिमिनरी स्क्वाड की घोषणा की है। यह महाद्वीपीय प्रतियोगिता 9 से 26 सितंबर तक आयोजित होगी। जिसके लिए राशिद खान को टीम की कप्तानी सौंपी गयी है। एसीबी ने बताया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राष्ट्रीय चयन समिति ने 22 सदस्यीय प्रारंभिक टीम का चयन कर लिया है, जो आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला और एसीसी पुरुष टी20 एशिया कप से पहले दो सप्ताह के प्रशिक्षण और तैयारी शिविर में भाग लेगी।

ACB Names Preliminary Squad for Preparation Camp in UAE

Afghanistan Cricket Board's National Selection Committee has finalized a 22-member preliminary squad that will feature in a two-week training and preparation camp ahead of their upcoming Tri-Nation Series and the ACC Men's… pic.twitter.com/kkZEML1Zqs

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 4, 2025