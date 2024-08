iPhone 16 सीरीज के चारो मॉडल की कीमतें आयी सामने; जानिए बजट में होगा या नहीं

Prices of all Four Models of iPhone 16 series: एपल के आगामी iPhone 16 स्मार्टफोन सीरीज को लेकर पिछले काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस सीरीज के 10 सितंबर को लॉन्च होने की संभावना है। हालांकि, iPhone 16 सीरीज को लेकर समय-समय पर जानकारियां सामने आती रहती हैं। इसी बीच नई सीरीज के स्मार्टफोन्स की कीमतें लीक हो गयी हैं।