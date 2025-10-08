पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का निधन, मोहाली में 11 दिन से चल रहा था इलाज, मनोरंजन जगत में शोक की लहर

  1. हिन्दी समाचार
पंजाबी गायक राजवीर जवंदा (Punjabi Singer Rajveer Jawanda) का इलाज के दौरान निधन हो गया है। बता दें कि बाइक एक्सीडेंट में घायल जवंदा मोहाली के फोर्टिस अस्पताल (Fortis Hospital)  में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम (Advanced life support system) पर थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पंजाबी गायक राजवीर जवंदा (Punjabi Singer Rajveer Jawanda) का इलाज के दौरान निधन हो गया है। बता दें कि बाइक एक्सीडेंट में घायल जवंदा मोहाली के फोर्टिस अस्पताल (Fortis Hospital)  में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम (Advanced life support system) पर थे। 27 सितंबर को पंजाबी सिंगर जवंदा का पंचकूला के पिंजौर में बीएमडब्ल्यू बाइक (BMW Bike) से एक्सीडेंट हुआ था।

पिंजौर-नालागढ़ रोड (Pinjore-Nalagarh Road) पर सेक्टर-30 टी पॉइंट के पास बाइक से आ रहे पंजाबी सिंगर राजवीर (Punjabi Singer Rajveer ) जवंदा सांडों की लड़ाई की वजह से हादसे का शिकार हो गए थे। सिंगर बद्दी से पिंजौर आ रहे थे। अचानक सांड आगे आने पर उनकी बाइक अनियंत्रित हुई और हाईवे पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में राजवीर जवंदा को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं। एक्सीडेंट के बाद से ही राजवीर लाइफ सपोर्ट पर थे।

मां रह चुकी हैं गांव की सरपंच

राजवीर जवंदा (Rajveer Jawanda) के लुधियाना स्थित पैतृक गांव पौना और आसपास के इलाकों में दुआओं का दौर जारी था। गांव के लोग गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ और अरदास कर उनकी सलामती की अरदास कर रहे थे। राजवीर जवंदा (Rajveer Jawanda)  की मां परमजीत कौर (Paramjit Kaur) गांव की सरपंच रह चुकी हैं। बचपन में ही दूरदर्शन की शूटिंग के दौरान उनकी गायकी की तारीफ हुई और वहीं से उनका संगीत के प्रति झुकाव शुरू हुआ। जगरांव से पढ़ाई पूरी कर उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला (Punjabi University, Patiala) से थिएटर एवं टेलीविजन में एमए किया।

2014 में निकाली थी पहली एलबम

2014 में मुंडा लाइक मी एल्बम से राजवीर ने अपने कैरियर की शुरुआत की और 2016 में कली जवंदे दी से उन्हें पहचान मिली। 2017 में मुकाबला और कंगणी जैसे गाने हिट हुए। इसके बाद पटियाला शाही पग, केसरी झंडे, लैंडलॉर्ड, सरनेम समेत कई सुपरहिट गाने दिए। 2018 में पंजाबी फिल्म सूबेदार जोगिंदर सिंह से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया और काका जी, जिंद जान, मिंदो तहसीलदारनी, सिकंदर 2 जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

