  3. राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, ‘यहां से तारीफ, वहां से टैरिफ’, ‘डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं मोदी’

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरने का आरोप लगा दिया है। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि ‘पीएम मोदी, ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को ये एलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार-बार की अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजे जाते हैं।’ दरअसल बीते दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास और इस्राइल के बीच शांति समझौता कराया था तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की तारीफ की थी और उन्हें बधाई दी थी।

राहुल गांधी ने ये भी दावा किया कि वित्त मंत्री का अमेरिकी दौरा भी रद्द हो गया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी शर्म अल शेख नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर पर भी पीएम मोदी ने ट्रंप का विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत-अमेरिका के संबंधों को लेकर राहुल गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री पर हमला बोला है, इससे पहले भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन पीएम मोदी ने चीन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया।

साथ ही राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी देश ने भारत का समर्थन क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने ये भी सवाल उठाया कि राष्ट्रपति ट्रंप को भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए किसने कहा था?

यहां से तारीफ, वहां से टैरिफ : जयराम रमेश

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ट्रंप के दावे को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन डीसी में करते हैं। यहां से तारीफ, वहां से टैरिफ! राष्ट्रपति ट्रंप ने 51 बार दावा किया है कि व्यापारिक धमकी देकर भारत-पाकिस्तान तनाव को रोकने के लिए वे जिम्मेदार हैं। कल ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि भारत को रूस से तेल खरीदना चाहिए, और भारत ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया है तो प्रधानमंत्री को इसकी घोषणा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ट्रंप की तारीफ में ट्वीट करते हैं, लेकिन अमेरिका हम पर टैरिफ लगा देता है।’

हमारी विदेश नीति हो चुकी है विफल

कांग्रेस नेता ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि रूस से तेल खरीदने के पीछे की सच्चाई क्या है? अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अभी तक क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री को संसद को विश्वास में लेना चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए और बताना चाहिए। हमारी विदेश नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है।’

महिलाओं के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री को घेरा

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। बीते दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की नई दिल्ली में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। इसे लेकर सरकार की खूब आलोचना हुई। इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा।

