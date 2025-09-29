'राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी...' भाजपा प्रवक्ता की धमकी पर कांग्रेस ने गृहमंत्री से की शिकायत

BJP spokesperson threatens to shoot Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लाइव टीवी डिबेट में गोली मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह धमकी भाजपा प्रवक्ता और एबीवीपी के पूर्व नेता प्रिंटू महादेव की ओर से दी गयी। जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। उन्होंने इस मामले में प्रिंटू महादेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
BJP spokesperson threatens to shoot Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लाइव टीवी डिबेट में गोली मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह धमकी भाजपा प्रवक्ता और एबीवीपी के पूर्व नेता प्रिंटू महादेव की ओर से दी गयी। जिसको लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। उन्होंने इस मामले में प्रिंटू महादेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
दरअसल, केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस के दौरान भाजपा की तरफ से बोल पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने कहा था- ‘राहुल गांधी को छाती में गोली मारी जाएगी।’ इस मामले में लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने 28 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर विवाद बयान के क्लिप के साथ शेयर किया है। वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘राजनीतिक क्षेत्र में मतभेदों का समाधान संवैधानिक ढाँचे के भीतर, राजनीतिक रूप से ही होना चाहिए। हालाँकि, भाजपा नेता अपने राजनीतिक विरोधियों को लाइव टीवी पर जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं।”
कांग्रेस कांग्रेस महासचिव ने आगे लिखा, “निश्चित रूप से, आरएसएस-भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध राहुल गांधी जी की तीखी लड़ाई ने उन्हें झकझोर दिया है। लेकिन जिसके परिवार के दो सदस्य शहीद हो गए हों, उसके विरुद्ध ऐसी निर्मम धमकियाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। इस धमकी के लिए भाजपा प्रवक्ता के विरुद्ध तत्काल और कठोर कार्रवाई की माँग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा।”
Disagreements in the political arena must be solved politically, within the Constitutional framework. BJP leaders, however, are giving death threats to their political opponents on live TV.
Surely, @RahulGandhi ji’s vehement fight against the RSS-BJP ideology has rattled them.… pic.twitter.com/u3thQiA6Iv
पढ़ें :- DUSU Election 2025: वोटिंग के बीच NSUI ने ABVP पर ईवीएम से छेड़छाड़ के लगाए आरोप, मचा बवाल
— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) September 28, 2025
अमित शाह को लिखे पत्र में केसी वेणुगोपाल ने क्या-क्या कहा?
केसी वेणुगोपाल ने अपने पत्र में लिखा, ‘मैं आपका ध्यान लोकसभा में विपक्ष के माननीय नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता श्री प्रिंटू महादेव द्वारा न्यूज18 केरल पर एक टेलीविजन बहस के दौरान दी गई भयावह और जघन्य मौत की धमकी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ। हिंसा भड़काने के एक बेशर्म कृत्य में, श्री महादेव ने खुलेआम घोषणा की कि “राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी।” यह न तो ज़बान फिसली है और न ही लापरवाही से कही गई अतिशयोक्ति। यह विपक्ष के नेता और भारत के अग्रणी राजनेताओं में से एक के खिलाफ एक सोची-समझी, सोची-समझी और खौफनाक मौत की धमकी है। सत्तारूढ़ दल के एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा कहे गए ऐसे ज़हरीले शब्द न केवल श्री राहुल गांधी के जीवन को तत्काल खतरे में डालते हैं, बल्कि संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक को मिलने वाले बुनियादी सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करते हैं – विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़ दें।’
‘जैसा कि आप जानते हैं, श्री राहुल गांधी की सुरक्षा का दायित्व संभाल रहे केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने उनकी सुरक्षा को ख़तरे के बारे में बार-बार कई पत्र लिखे हैं। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया ऐसा ही एक पत्र रहस्यमय परिस्थितियों में मीडिया में लीक हो गया, जिससे ऐसा करने के पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह न केवल चिंताजनक है, बल्कि बेहद निंदनीय भी है कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने एक नंगी और खुलेआम जान से मारने की धमकी दे दी, जिससे श्री राहुल गांधी के ख़िलाफ़ हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए रची जा रही एक बड़ी, भयावह साज़िश की बू आती है।’
‘इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या समर्थित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए श्री राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियाँ और हिंसा के आह्वान के कई मामले सामने आए हैं। अब यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप स्पष्ट करें कि आपकी पार्टी और सरकार का क्या रुख है। क्या आप खुले तौर पर आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकियों और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं जो भारत के सार्वजनिक जीवन में ज़हर घोल रही है?’
‘कांग्रेस पार्टी और लाखों भारतीय, जो श्री राहुल गांधी को अपने अधिकारों के रक्षक के रूप में देखते हैं, उनकी जान को आसन्न खतरे को लेकर बेहद चिंतित हैं। श्री राहुल गांधी भारत के बहुलवादी मूल्यों के प्रति सेवा और दृढ़ प्रतिबद्धता की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। वे उस परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिसने इस राष्ट्र के लिए अपार बलिदान दिया है, इंदिरा गांधी से लेकर, जिनकी 1984 में राष्ट्रीय एकता की रक्षा करते हुए हत्या कर दी गई थी, और राजीव गांधी तक, जो 1991 में शांति और आधुनिकीकरण के प्रयासों के दौरान शहीद हो गए थे। श्री राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है; यह उस लोकतांत्रिक भावना पर हमला है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।’
‘यह धमकी किसी छोटे से पदाधिकारी का लापरवाही भरा प्रकोप मात्र नहीं है; यह जानबूझकर फैलाए गए, नफ़रत के ज़हरीले माहौल का प्रतीक है जो विपक्ष के नेता को बिना सोचे-समझे हिंसा का शिकार बना देता है। ऐसे में, आपकी ओर से त्वरित, निर्णायक और सार्वजनिक रूप से कार्रवाई करने में किसी भी तरह की विफलता को विपक्ष के नेता के ख़िलाफ़ हिंसा को वैध और सामान्य बनाने के लिए मिलीभगत, एक वास्तविक लाइसेंस और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। राष्ट्र राज्य पुलिस के माध्यम से तत्काल, अनुकरणीय कानूनी कार्रवाई की मांग करता है ताकि न्याय शीघ्र, स्पष्ट और कठोर हो।’