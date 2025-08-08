Rakshabandhan 2025 Special: इन टेक गिफ्ट से रक्षाबंधन का त्योहार बनाए खास, देखें- बजट वाले बेहतरीन डिवाइस की लिस्ट

Rakshabandhan 2025 Special: श्रावण मास की पूर्णिमा यानी 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। जोकि भाई-बहन के बीच अटूट प्रेम को दर्शाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करने का वचन देते हैं। हालांकि, कुछ जगहों पर भाई पैसे और गिफ्ट देकर अपनी बहनों के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि अपनी प्यारी बहनों को क्या गिफ्ट दें, तो यहां विकल्पों की एक सूची दी गई है, जो उन्हें बेहद पसंद आ सकती हैं।

स्मार्टवॉच

रक्षाबंधन पर नई स्मार्टवॉच एक व्यावहारिक और स्टाइलिश गिफ्ट साबित हो सकता है। Noise Fit Halo स्मार्टवॉच आपकी बहनों को बहुत पसंद आएगी। कंपनी के अनुसार, 2,499 रुपये की कीमत वाली Noise Fit Halo स्मार्टवॉच, 1.43 इंच के AMOLED डिस्प्ले से लैस है और सामान्य इस्तेमाल पर सात दिनों तक की बैटरी लाइफ देता है। भारतीय मौसम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया, यह IP68 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है, जो इसे रोज़ाना पहनने के लिए टिकाऊ बनाता है।

फिटनेस ट्रैकर

अगर आप अपनी बहन स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर ध्यान देती है तो उसके लिए Fitbit Inspire 3 फिटनेस ट्रैकर एक आकर्षक और सुविधाओं से भरपूर ऑप्शन है। यह ऑक्सीजन के स्तर, ऑक्सीजन स्तर और नींद के पैटर्न पर नज़र रखता है, और इसकी बैटरी लाइफ 10 दिनों तक है। फिटबिट ऐप के तनाव प्रबंधन फ़ीचर के ज़रिए यूज़र्स के तनाव के स्तर को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

ब्लूटूथ स्पीकर

अगर आपकी बहन एक म्यूजिक लवर है तो उसके लिए JBL Go 4 एक अच्छा बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। यह कॉम्पैक्ट स्पीकर IP67 रेटिंग के साथ वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ है। अमेज़न पर इसकी कीमत 3,499 रुपये है और यह सात घंटे तक का प्लेटाइम देता है।

ईयरफ़ोन इन-ईयर और ओवर-ईयर

आप अपनी बहन को ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन भी गिफ्ट कर सकते हैं। Sony WF-C510 और JBL Tune 770NC दोनों ही बेहतरीन ऑप्शन हैं। 3,990 रुपये की कीमत वाला Sony WF-C510, पूरी तरह चार्ज होने पर 11 घंटे तक चलता है, इसमें ऐप के ज़रिए एडजस्टेबल एम्बिएंट साउंड मोड है और यह वाटर-रेसिस्टेंट है। JBL Tune 770NC हेडफ़ोन में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, 70 घंटे का प्लेबैक और कई डिवाइस के साथ पेयरिंग के लिए मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी सपोर्ट शामिल है।

स्मार्ट रिंग

कॉम्पैक्ट टेक वियरेबल्स में रुचि रखने वाली बहन के लिए, एक स्मार्ट रिंग एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकती है। Boat ने हाल ही में स्मार्ट रिंग एक्टिव प्लस लॉन्च किया है, जो पसीने से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील से बना है और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यह हृदय गति, रक्त ऑक्सीजन स्तर और नींद जैसे विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों पर नज़र रखता है। इसमें एक कैमरा कंट्रोल फ़ंक्शन भी है, जिससे उपयोगकर्ता एक साधारण शेक जेस्चर से तस्वीरें ले सकते हैं।