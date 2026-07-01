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Ram Mandir Donation Theft : सीएम योगी ने SIT जांच की समय-सीमा बढ़ाई, 15 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र (Ayodhya Tirtha Kshetra) में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) की समय-सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी (SIT) ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने एसआईटी (SIT) को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र (Ayodhya Tirtha Kshetra) में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) की समय-सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी (SIT) ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने एसआईटी (SIT) को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

पढ़ें :- Ram Mandir Offering Controversy : संत समाज आग बबूला, महंत धर्मदास, बोले- दोषियों पर जल्द हो कार्रवाई

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) के अनुरोध पर एसआईटी (SIT)  का गठन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एसआईटी इस प्रकरण में हर पहलू की सघनता और निष्पक्षता से जांच करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गत 23 जून को एसआईटी के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत (Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant) ने अपना प्रारंभिक प्रतिवेदन गृह विभाग को सौंपा था, जिसमें कठोर संस्तुतियां की गई थीं। इन संस्तुतियों के आधार पर गत 25 जून को ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 8 नामजद व अन्य अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। सभी नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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