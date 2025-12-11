‘लक्ष्मण’ के नई बहू का मॉर्डन अवतार देख भड़के फैंस, कहा- नहीं पहनने चाहिए ऐसे कपड़े 

  1. हिन्दी समाचार
रामानंद सागर (Ramanand Sagar) के धार्मिक शो 'रामायण' में 'लक्ष्मण' (Ramayan Laxman) का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी (Sunil Lahri) ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। हाल ही में सुनील अपने बेटे कृष पाठक (Krish Pathak) की शादी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। रामानंद सागर (Ramanand Sagar) के धार्मिक शो ‘रामायण’ में ‘लक्ष्मण’ (Ramayan Laxman) का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी (Sunil Lahri) ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। हाल ही में सुनील अपने बेटे कृष पाठक (Krish Pathak) की शादी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। कृष ने टीवी एक्ट्रेस सारा खान ( Sara Khan) संग सात फेरे लिए हैं। दोनों ने 6 दिसंबर को हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की थी। कृष और सारा की शादी के कई वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई हैं। ऐसे में अब दोनों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सारा का मॉर्डन अवतार देख फैंस कमेंट्स करते नजर आ रही हैं।

मॉर्डन अवतार में नजर आईं नई दुल्हन सारा

दरअसल, सारा खान ( Sara Khan)  और कृष पाठक (Krish Pathak) का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों एक साथ काफी खुश नजर आ रही हैं। नई दुल्हन का मॉर्डन अवतार में दिख रही हैं। कृष ने इस दौरान जहां व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना है। वहीं, सारा ने नेवी ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और डार्क ब्लू पैंट कैरी किया है। इस लुक में सारा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। सारा के गले में मंगलसूत्र भी नजर आ रहा है। कपल पैपराजी को देखकर पोज देते दिख रहे हैं।

ट्रोलर्स के निशाने पर आईं सारा

कृष पाठक (Krish Pathak)  और सारा खान ( Sara Khan) का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इनका वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए। इस पर कमेंट कर ज्यादातर लोगों ने सारा के लुक को आ रहे हैं। कई यूजर्स ने कहा कि अभी नई-नई शादी हुई है आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो कई यूजर्स ने सारा के मुस्लिम होने पर कमेंट किया। तो कई उनकी दो शादी पर सवाल उठाते हुए उन्हें ट्रोल किया। ऐसे कई कमेंट्स सारा-कृष के इस वीडियो पर हैं।

