Ranji Trophy Final Result : जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर रचा इतिहास

Ranji Trophy Final Result : जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी एलीट 2025-26 खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। हुबली में खेले गए कर्नाटक बनाम जम्मू और कश्मीर रणजी ट्रॉफी एलीट 2025-26 का फाइनल मैच पांचवें दिन ड्रॉ पर खत्म हुआ। लेकिन, पहली पारी में बढ़त हासिल करने वाली जम्मू और कश्मीर को टूर्नामेंट का विजेता घोषित किया गया। यह उस इलाके के लिए एक नई सुबह की शुरुआत है जो सालों से पॉलिटिकल मुद्दों से प्रभावित रहा है। 

स्पोर्ट्स लोगों को एक साथ लाता है और जम्मू और कश्मीर के लोग इस सपने को बहुत लंबे समय तक संजोकर रखेंगे। श्रीनगर, जम्मू, कारगिल, अखनूर, पुंछ, कठुआ और बारामूला की सड़कों पर जश्न मनाया जाएगा। इस जीत से राज्य में क्रिकेट उज्जवल भविष्य की एक बड़ी उम्मीद जगी है। हीरो कड़ी मेहनत, हिम्मत, पक्के इरादे और लगन से बनते हैं और यह इसका एक बड़ा उदाहरण है। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 2.10 बज चुके थे और दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाने का फैसला किया। कप्तान पारस डोगरा ने पारी घोषित की और पूरी टीम जश्न मनाते हुए मैदान में आ गई। जम्मू और कश्मीर ने पहली पारी में 291 रन की बड़ी बढ़त ले ली थी, 91वीं रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना।

जम्मू-कश्मीर को वह दुर्लभ गौरव पाने में 67 साल लग गए। अपना पहला रणजी फाइनल खेलना और वह भी कर्नाटक (आठ बार के रणजी चैंपियन) के खिलाफ खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी लेकिन जिस तरह से टीम ने पूरे मुकाबले में अपनी गति बनाए रखी, उससे पता चलता है कि वे लाल गेंद वाले क्रिकेट में कितना आगे आ गए हैं। जम्मू-कश्मीर बल्ले और गेंद दोनों से हावी रहे और अपने सोचे-समझे तरीके से कर्नाटक को रोक दिया। उनके टॉप सात बैट्समैन में से छह ने पचास से ज़्यादा रन बनाए, जिससे मैच शुरू हुआ। पुंडीर ने सेंचुरी बनाई, जबकि नबी के इस सीज़न के सातवें 5-फेर ने कर्नाटक को और बैकफुट पर धकेल दिया।

फाइनल में जम्मू-कश्मीर के लिए 121 रनों की पारी खेलने वाले शुभम पुंडीर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जबकि इस सीजन में सबसे ज्यादा 60 विकेट लेने वाले औकिब नबी डार को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

स्कोर कार्ड:

जम्मू और कश्मीर 584 (शुभम पुंडीर 121, यावर हसन 88; प्रसिद्ध कृष्णा 5-98, विजयकुमार व्यशाक 1-75) और 342/4 (कमरान इकबाल 160*, साहिल लोत्रा ​​101*; प्रसिद्ध कृष्णा 2-42) ने कर्नाटक 293 (मयंक अग्रवाल 160; औकिब नबी 5-54, सुनील कुमार 2-51) के साथ ड्रॉ खेला। J&K ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर खिताब जीता।

Ranji Trophy Final Result : जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर रचा इतिहास

